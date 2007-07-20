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Фотошпионы "засекли" на тестах Lexus LC F
В Сеть попали первые фотографии спортивного купе от Lexus под названием LC F, которое тестируется на дорогах в Германии.
Судя по первым фото, бампер Lexus LC F еще не полностью готов к производству, но автомобиль имеет расширенные передние колесные арки. Это предполагает, что модель может иметь более широкую переднюю часть, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
В остальном дизайн схож с другими моделями F, но у LC более легкий дизайн колесных дисков, и заметна мощная тормозная система. Также на фото удалось рассмотреть сложную выхлопную систему с четырьмя патрубками, которая почти идентична той, что установлена на моделях RC F и GS F.
Главный вопрос — что будет находиться под капотом спортивного купе? На данный момент ходит много слухов по поводу силовой установки Lexus LC F. Возможно, на модель будет установлен 5-литровый атмосферный V8, а возможно — 4-литровый V8 турбо мощностью 600 лошадиных сил и 636 Нм крутящего момента.
Вместе с тем, схожая модель LC 500 использует 5-литровый V8, выдающий 471 лошадиную силу и 540 Нм крутящего момента. Эта силовая установка способна разогнать авто до 60 миль (96 км/час) за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 270 км/час.
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Для тех, кто любит гибридные модели, доступна версия с мотором V6 на 3,5 литра с двумя электрическими установками. В этом варианте автомобиль LC500 выдает 354 лошадиные силы, разгоняется до 60 миль за 4,7 секунды и имеет электронное ограничение максимальной скорости на уровне 250 км/час.
Судя по первым фото, бампер Lexus LC F еще не полностью готов к производству, но автомобиль имеет расширенные передние колесные арки. Это предполагает, что модель может иметь более широкую переднюю часть, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
В остальном дизайн схож с другими моделями F, но у LC более легкий дизайн колесных дисков, и заметна мощная тормозная система. Также на фото удалось рассмотреть сложную выхлопную систему с четырьмя патрубками, которая почти идентична той, что установлена на моделях RC F и GS F.
Главный вопрос — что будет находиться под капотом спортивного купе? На данный момент ходит много слухов по поводу силовой установки Lexus LC F. Возможно, на модель будет установлен 5-литровый атмосферный V8, а возможно — 4-литровый V8 турбо мощностью 600 лошадиных сил и 636 Нм крутящего момента.
Вместе с тем, схожая модель LC 500 использует 5-литровый V8, выдающий 471 лошадиную силу и 540 Нм крутящего момента. Эта силовая установка способна разогнать авто до 60 миль (96 км/час) за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 270 км/час.
Читайте также: Фотошпионы засекли новый кроссовер Audi Q5 на тестах
Для тех, кто любит гибридные модели, доступна версия с мотором V6 на 3,5 литра с двумя электрическими установками. В этом варианте автомобиль LC500 выдает 354 лошадиные силы, разгоняется до 60 миль за 4,7 секунды и имеет электронное ограничение максимальной скорости на уровне 250 км/час.
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