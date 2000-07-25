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Раздел: Авто  
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Chevrolet Corvette получит знаменитую приставку Yenko

Chevrolet Corvette получит знаменитую приставку YenkoМашина получит восьмицилиндровый двигатель.

Лимитированная тюнинговая серия составит всего 25 экземпляров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В далекие 60-е года прошлого столетия владельцы Chevrolet Camaro пользовались услугами тюнинговой мастерской Yenko Chevrolet для «доводки» своих автомобилей.

В наше время одно из ателье Нью-Джерси решило взять бренд Yenko для модели Corvette. В результате получены более мощный мотор, аэродинамические части кузова и обозначение Yenko.

Машина получит восьмицилиндровый двигатель с объемом в 6.8 литра. В зависимости от пакета мощность мотора будет составлять 835 или 1000 лошадиных сил.

Всего с эмблемой Yenko выпустят 25 эксклюзивных машин, которые будут распространяться через официальных дилеров Chevrolet. «Заряженная» версия оценивается в 68 995 долларов.

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Данная стоимость установлена для машины с механическим переключением передач. Если же необходим представитель с автоматической трансмиссией, то придется заплатить на 9 тысяч S дороже.
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 Теги: Chevrolet Corvette, Yenko

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Вчера, 23:33 » Автор: Едгар Букмирза
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