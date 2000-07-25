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Раздел: Авто  
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Эксперты рассказали, нужно ли покупать автомобильную гарантию

Эксперты рассказали, нужно ли покупать автомобильную гарантию О пользе такой возможности идут споры.

Дилеры часто предлагают покупателям автомобилей так называемую «расширенную гарантию», утверждая, что она очень полезна. Эксперты решили выяснить, насколько полезна «расширенная гарантия» и нужна ли она вообще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Американцы при покупке автомобиля у дилеров могут воспользоваться услугой «расширенной гарантии». Естественно, за дополнительные деньги, причем часто довольно большие. За это дилер берет на себя обязательство по обслуживанию автомобиля, какие бы поломки у него не случились. Эта услуга пользуется популярностью.

«Расширенные гарантии» могут предлагаться как производителем, так и сторонней компанией. Оба типа гарантии могут быть у дилера. Очень важно знать, кто именно предоставляет гарантию – автопроизводитель или сторонняя компания. Если вы покупаете автомобиль в дилерском центре Ford или Toyota, — это ещё не значит, что именно они дают вам «расширенную гарантию». Узнайте, насколько автовладельцы довольны этой услугой дилера.

Удостоверьтесь, что условия договора будут выполняться у того дилера, где вы покупали машину. Развита ли у него сеть автомастерских? Дадут ли вам эвакуатор, если вдруг ваш автомобиль поломается? Если нет, то зачем тогда «расширенная гарантия»?

Американские автолюбители часто жалуются на то, что условия договора по «расширенной гарантии» не очень четкие. Поэтому внимательно прочитайте, даже если текст написан очень мелко, что вам предлагается.

Подумаете, действительно ли такой вид гарантии сэкономит вам деньги? Здесь нужно всё внимательно подсчитать и учесть. Помните, что современные автомобили в принципе достаточно надежны. У многих из них нет серьезных проблем. К тому же, «расширенная гарантия» не поможет с заменой шин или тормозных колодок, которые с течением времени изнашиваются.

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Также рекомендуем обратить внимание на мнение экспертов Consumer Reports, организации, стоящей на страже интересов потребителей, что от «расширенной гарантии» нет пользы.
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 Теги: гарантия, авто

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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