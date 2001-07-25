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Раздел: Авто  
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BMW X4 M впервые сфотографировали без камуфляжа

BMW X4 M впервые сфотографировали без камуфляжа Презентация автомобиля ожидается до конца года.

В Интернете появилась фотография нового BMW X4 M, на которой он запечатлен без камуфляжа. Его продажи начнутся в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

На фотографии мы видим обозначение «М», но не только это свидетельствует, что перед нами «спортивная» версия X4. Обратите внимание на сниженный дорожный просвет, на задний диффузор и на уникальные 21-дюймовые колесные диски (правда, насчет размера колесных дисков мы пока точно не уверены). X4 M явно позаимствовал конструкцию зеркала заднего вида у X6 M.

В салоне изменения должны быть небольшими. Обивка будет из алькантары, появятся вставки из углеволокна.

Какой двигатель получит новый BMW X4 M? Баварская компания пока об этом ничего не говорит, но, по слухам, речь может идти про 3,0 л мотор с турбонаддувом, взятым у M3 и M4. Его мощность составит около 475 л.с. Не исключено, что покупателям предложат и версию в той или иной степени электрифицированную (например, с подзаряжаемой гибридной силовой установкой).

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BMW планирует представить новый X4 M до конца текущего года, а его продажи начнутся в 2019 году. В линейке баварской компании эта новинка будет располагаться под X5 M, у которого мощность двигателя достигает 567 л.с. Т.е. BMW X4 M будет стоить меньше, чем X5 M, имеющий базовую цену от 101 700 долларов.
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 Теги: BMW, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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