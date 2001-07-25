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Раздел: Авто  
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В МВД назвали неожиданную причину распространения "евроблях"

В МВД назвали неожиданную причину распространения "евроблях" Артем Шевченко связал массовость появления таких авто с боевыми действиями.

Директор Департамента коммуникации министерства внутренних дел Артем Шевченко считает, что проблема с нерастаможенными авто в Украине вызваны военными действиями на Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Донбасса.

"Этот процесс стал возможным в 2014 году, а именно весна-лето. Процесс ввоза и такого, либерального отношения, связанный с войной. Многие машины завозились для фронта и победы, а затем дельцы, которые поняли, что открылась щель, что таможенники не столь придирчиво к этому относятся, особенно, если сказать, что везешь на фронт", - рассказал он.

"К 2014 году такой проблемы не было. Насколько цинично те, кто этот бизнес возглавили, отнеслись к этой ситуации", - заявил Шевченко.

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Он отметил, что затем люди начали на этом зарабатывать и насытили за последние годы такими машинами рынок.
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 Теги: евробляхи, причина

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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