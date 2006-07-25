Раздел: Авто
Прокачанный Audi S4 Turbo удивил своей мощностью
Автомобиль с двигателем мощностью 1050 л.с. показали в действии.
На автомобильном мероприятии RACE1000 можно было увидеть в действии Audi S4 Turbo от компании BS Carperformance. Нас он привлек тем фактом, что на дистанции 1/2 мили (804 метра) он разогнался до 300 км/ч, а 1/4 мили (402 метра) автомобиль проехал за 12,549 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Как вы уже поняли, автомобиль оснащен доработанным 5-цилиндровым двигателем, оснащенным турбиной Garrett GTX4202R. К слову, такая стоит около $2500. Все модификации силового агрегата позволили добиться его отдачи в 1050 лошадиных сил.
Внешних отличий от серийного автомобиля не так много: воздухозаборник вместо правой передней фары и литые колесные диски OZ с гоночной резиной. Вот, пожалуй, и всё. Естественно, звучит доработанный Audi S4 Turbo совсем не так, как серийный.
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А теперь посмотрите, что значит 1000 лошадиных сил, когда речь заходит о разгоне с места. Кажется, что первую сотню километров он набирает на так быстро, но потом начинается какая-то дичь.
На автомобильном мероприятии RACE1000 можно было увидеть в действии Audi S4 Turbo от компании BS Carperformance. Нас он привлек тем фактом, что на дистанции 1/2 мили (804 метра) он разогнался до 300 км/ч, а 1/4 мили (402 метра) автомобиль проехал за 12,549 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Как вы уже поняли, автомобиль оснащен доработанным 5-цилиндровым двигателем, оснащенным турбиной Garrett GTX4202R. К слову, такая стоит около $2500. Все модификации силового агрегата позволили добиться его отдачи в 1050 лошадиных сил.
Внешних отличий от серийного автомобиля не так много: воздухозаборник вместо правой передней фары и литые колесные диски OZ с гоночной резиной. Вот, пожалуй, и всё. Естественно, звучит доработанный Audi S4 Turbo совсем не так, как серийный.
Читайте также: BMW X4 M впервые сфотографировали без камуфляжа
А теперь посмотрите, что значит 1000 лошадиных сил, когда речь заходит о разгоне с места. Кажется, что первую сотню километров он набирает на так быстро, но потом начинается какая-то дичь.
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