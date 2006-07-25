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Раздел: Авто  
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Прокачанный Audi S4 Turbo удивил своей мощностью

Прокачанный Audi S4 Turbo удивил своей мощностью Автомобиль с двигателем мощностью 1050 л.с. показали в действии.

На автомобильном мероприятии RACE1000 можно было увидеть в действии Audi S4 Turbo от компании BS Carperformance. Нас он привлек тем фактом, что на дистанции 1/2 мили (804 метра) он разогнался до 300 км/ч, а 1/4 мили (402 метра) автомобиль проехал за 12,549 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как вы уже поняли, автомобиль оснащен доработанным 5-цилиндровым двигателем, оснащенным турбиной Garrett GTX4202R. К слову, такая стоит около $2500. Все модификации силового агрегата позволили добиться его отдачи в 1050 лошадиных сил.

Внешних отличий от серийного автомобиля не так много: воздухозаборник вместо правой передней фары и литые колесные диски OZ с гоночной резиной. Вот, пожалуй, и всё. Естественно, звучит доработанный Audi S4 Turbo совсем не так, как серийный.

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А теперь посмотрите, что значит 1000 лошадиных сил, когда речь заходит о разгоне с места. Кажется, что первую сотню километров он набирает на так быстро, но потом начинается какая-то дичь.

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 Теги: Audi, видео

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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