Вокруг Tesla разгорелся громкий скандал

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Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии попросило покупателей Tesla Model S вернуть налоговую «скидку» в размере 4 000 евро.Причиной называются «мошеннические» действия со стороны производителя и несоответствие стоимости электромобиля критериям получения государственной субсидии. Tesla, в свою очередь, намерена обжаловать решение в суде, а также компенсировать расходы своих клиентов.По мнению немецких властей, Tesla намеренно занижала базовую стоимость Model S, чтобы соответствовать требованиям программы. По законодательству Германии, субсидии на покупку электромобилей полагаются в случае, если машина стоит не более 60 000 евро.По данным издания AutoBild, американский производитель сделал часть стандартных функций опциональными, хотя покупатели попросту не могли купить без них машину.Tesla в ответ на обвинения утверждает, что автомобили по базовой стоимости ниже 60 000 евро не только предлагались к покупке, но и поставлялись покупателям.