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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового кроссовера BMW

Рассекречен дизайн нового кроссовера BMWПремьера новинки намечена на конец нынешнего года.

Баварский премиальный бренд BMW готовит к дебюту свой новый «заряженный» кроссовер BMW X4 M.

Недавно на американском автозаводе марки в Спартанберге сделали снимки новинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Однако, более детальную информацию о кроссовере на фотографиях узнать невозможно. Если повнимательнее присмотреться, то можно увидеть небольшой спойлер, гигантские колесные диски, задний бампер с диффузором и четырехствольную выхлопную систему.

Отделку салона инженеры позаимствовали от BMW X4 M40i. Интерьер получил спортивные сиденья, карбоновые акценты и обшивку алькантарой.

По всей видимости, подкапотное пространство нового BMW X4 M будет занимать 450-сильный мотор, взятый от купе BMW M4. До первой «сотни» автомобиль сможет разгоняться меньше, чем за 4,0 секунды.

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Премьера новинки намечена на конец нынешнего года, а в продаже новый BMW X4 M появится в 2019 году.

Рассекречен дизайн нового кроссовера BMW
Рассекречен дизайн нового кроссовера BMW
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 Теги: BMW X4 M, фото

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Сегодня, 11:16 » Автор: Ирина Шевченко
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