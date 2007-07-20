Раздел: Авто
Рассекречен дизайн нового кроссовера BMW
Премьера новинки намечена на конец нынешнего года.
Баварский премиальный бренд BMW готовит к дебюту свой новый «заряженный» кроссовер BMW X4 M.
Недавно на американском автозаводе марки в Спартанберге сделали снимки новинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Однако, более детальную информацию о кроссовере на фотографиях узнать невозможно. Если повнимательнее присмотреться, то можно увидеть небольшой спойлер, гигантские колесные диски, задний бампер с диффузором и четырехствольную выхлопную систему.
Отделку салона инженеры позаимствовали от BMW X4 M40i. Интерьер получил спортивные сиденья, карбоновые акценты и обшивку алькантарой.
По всей видимости, подкапотное пространство нового BMW X4 M будет занимать 450-сильный мотор, взятый от купе BMW M4. До первой «сотни» автомобиль сможет разгоняться меньше, чем за 4,0 секунды.
Читайте также: На дорогах Киева "засекли" необычный грузовой электрокар
Премьера новинки намечена на конец нынешнего года, а в продаже новый BMW X4 M появится в 2019 году.
Баварский премиальный бренд BMW готовит к дебюту свой новый «заряженный» кроссовер BMW X4 M.
Недавно на американском автозаводе марки в Спартанберге сделали снимки новинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Однако, более детальную информацию о кроссовере на фотографиях узнать невозможно. Если повнимательнее присмотреться, то можно увидеть небольшой спойлер, гигантские колесные диски, задний бампер с диффузором и четырехствольную выхлопную систему.
Отделку салона инженеры позаимствовали от BMW X4 M40i. Интерьер получил спортивные сиденья, карбоновые акценты и обшивку алькантарой.
По всей видимости, подкапотное пространство нового BMW X4 M будет занимать 450-сильный мотор, взятый от купе BMW M4. До первой «сотни» автомобиль сможет разгоняться меньше, чем за 4,0 секунды.
Читайте также: На дорогах Киева "засекли" необычный грузовой электрокар
Премьера новинки намечена на конец нынешнего года, а в продаже новый BMW X4 M появится в 2019 году.
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