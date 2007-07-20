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Раздел: Авто  
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Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1

Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1В США выпустили мощный Hummer за 290 тысяч долларов.

Компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила Hummer H1 c двойной пневмосистемой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.

Внедорожник оснащен сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров.

В движение Хаммер приводит модернизированный дизель Duramax, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента.

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За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.

Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1
Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1
Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1
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 Теги: Hummer H1, фото

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Сегодня, 13:03 » Автор: Ирина Шевченко
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