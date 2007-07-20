Раздел: Авто
Опубликованы первые снимки "заряженного" Hummer H1
В США выпустили мощный Hummer за 290 тысяч долларов.
Компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила Hummer H1 c двойной пневмосистемой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Внедорожник оснащен сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров.
В движение Хаммер приводит модернизированный дизель Duramax, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента.
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За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.
Компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила Hummer H1 c двойной пневмосистемой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Внедорожник оснащен сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров.
В движение Хаммер приводит модернизированный дизель Duramax, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера BMW
За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.
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