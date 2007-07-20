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Раздел: Авто  
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Geely выпустит новый компактный "паркетник"

Geely выпустит новый компактный "паркетник"Модель может выйти на рынок в следующем году.

В Китае снова поймали закамуфлированный «паркетник».

Предполагается, что папарацци удалось запечатлеть кроссовер Geely, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Фотографию замаскированного кросса опубликовало «поднебесное» издание Bitauto.

По информации портала, под камуфляжем спрятана модель Geely, которая пока известна под кодовым обозначением SX12. Также китайцы утверждают, что «паркетник» построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), подробностями о которой Джили поделилась несколько дней назад.

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Судя по фото, внешний облик кроссовера выполнят по мотивам концепта Geely Icon, дебютировавшего в апреле этого года на Пекинском автосалоне.
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 Теги: Geely, кроссовер

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Сегодня, 16:16 » Автор: Ирина Шевченко
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