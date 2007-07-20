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Раздел: Авто  
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Революционный Tesla Roadster проиграл Porsche Taycan

Революционный Tesla Roadster проиграл Porsche Taycan Этот автомобиль в два раза дешевле знаменитого Tesla.

Серийную версию электрического Porsche Taycan еще никто не видел – только концепты, фото и закамуфлированные тестовые "мулы". Однако это не помешало фирме получить на новую модель десятки, если не сотни тысяч предварительных заказов по всему миру. С предоплатой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Один из таких заказчиков рассказал, что побудило его к этому решению.

Норвегия с населением в 5,2 миллиона человек является одним из мировых лидеров автомобильной электрификации. Именно в этой стране живет Джим Роджер Йохансен, который заказал себе Porsche Taycan.

Мужчина рассказал местному изданию Teslarati, что хотел приобрести себе современный электрический спорткар и идеальным вариантом для себя считал Tesla Roadster, который Маск обещал выпустить в 2020 году. В гараже Йохансена уже достаточно долгое время живет Tesla Model S, которой норвежец вполне доволен, поэтому и следующий электрокар он хотел получить от той же фирмы. Однако узнав, что стоимость модели составит около 170-180 тысяч евро, решил присмотреться к другим электрокарам.

Свой выбор в конце концов, Джим остановил на Porsche Taycan. По предварительной информации электрический спорткар Порше будет стоить 70-80 тысяч евро. Да, именно по "предварительной информации", поскольку живого автомобиля еще никто не видел, его точные характеристики неизвестны, а цена – не составлена. Но это не мешает дилерам марки по всему миру принимать заказы на модель с обязательным депозитом. Сумма депозита в Норвегии – 20 тысяч крон или около 2100 евро. Именно такую ​​сумму внес Джим Йохансен и еще около 2300 норвежцев.

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В то же время местный дилер Porsche обязался поставить заказчику автомобиль как можно быстрее, однако точных дат не назвал. Йохансен говорит, что не надеется получить свою новую машину раньше 2020 года, хотя выход модели запланирован на 2019-й.
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 Теги: Tesla Roadster, Porsche Taycan, авто

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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