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Toyota Rush нового поколения получил "спортивную" версию
Компания Toyota начинает продажи нового внедорожного компактвэна Rush в "прокачанной" версии TRD Sportivo.
Новинка отличается от стандартной модификации серебристой накладкой на бамперах с красной полосой, шильдиком "TRD" на пятой двери, массивным двухцветным задним спойлером, а также оригинальными легкосплавными колёсными дисками на 17 дюймов. Кроме того, надпись "TRD Sportivo" красуется на задних дверях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В салоне "оспортивленного" Toyota Rush появились коврики с красными акцентами и контрастная прострочка кожаной оплётки на руле и селекторе КПП.
С технической точки зрения никаких изменений не произошло.
Напомним, премьера Toyota Rush нового поколения состоялась в ноябре 2017 года. Теперь автомобиль позиционируется как семейный семиместный кросс-вэн, а не компактный кроссовер.
Размеры Toyota Rush 2018 заметно увеличились по отношению к предшественнику: теперь длина составляет 4 435 мм, ширина - 1 695 мм, высота - 1 705 мм, расстояние между осями - 2 685 мм, клиренс - 220 мм.
Модель оборудуется бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с., который сочетается с 5-диапазонной механической коробкой передач или 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только задний.
В списке оснащения кросс-вэна значатся: ABS+EBD, климат-контроль, система курсовой устойчивости, до 6 подушек безопасности, система контроля давления в шинах и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
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Кроме того, семейный паркетник получил камеры видеообзора на 360 градусов, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также панорамную крышу с электролюком.
Новинка отличается от стандартной модификации серебристой накладкой на бамперах с красной полосой, шильдиком "TRD" на пятой двери, массивным двухцветным задним спойлером, а также оригинальными легкосплавными колёсными дисками на 17 дюймов. Кроме того, надпись "TRD Sportivo" красуется на задних дверях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В салоне "оспортивленного" Toyota Rush появились коврики с красными акцентами и контрастная прострочка кожаной оплётки на руле и селекторе КПП.
С технической точки зрения никаких изменений не произошло.
Напомним, премьера Toyota Rush нового поколения состоялась в ноябре 2017 года. Теперь автомобиль позиционируется как семейный семиместный кросс-вэн, а не компактный кроссовер.
Размеры Toyota Rush 2018 заметно увеличились по отношению к предшественнику: теперь длина составляет 4 435 мм, ширина - 1 695 мм, высота - 1 705 мм, расстояние между осями - 2 685 мм, клиренс - 220 мм.
Модель оборудуется бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с., который сочетается с 5-диапазонной механической коробкой передач или 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только задний.
В списке оснащения кросс-вэна значатся: ABS+EBD, климат-контроль, система курсовой устойчивости, до 6 подушек безопасности, система контроля давления в шинах и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Читайте также: Toyota презентовала обновленную спортивную Camry
Кроме того, семейный паркетник получил камеры видеообзора на 360 градусов, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также панорамную крышу с электролюком.
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