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Раздел: Авто  
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В Украине презентовали семейный кроссовер Hyundai нового поколения

В Украине презентовали семейный кроссовер Hyundai нового поколенияСемейный кроссовер получил совершенно новую внешность и салон.

25 июля в Национальной Опере Украины прошла первая официальная презентация в Восточной Европе нового поколения семейного кроссовера Hyundai Santa Fe.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Автомобиль стал героем настоящего спектакля вместе с актерами Русланой Писанкой, Алексеем Вертинским и другими. На церемонии присутствовали гости из стран Восточной Европы, Средней Азии и Кореи, которые высоко оценили оригинальную идею презентации, проведенной компанией “Хюндай Мотор Украина”.

Новый Hyundai Santa Fe создан для удовлетворения потребностей различных семей, независимо от их предпочтений и привычек. Ведь много опций в автомобиле сделано для того, чтобы в нем было удобно путешествовать с детьми. Например, чего стоит только уникальная система напоминания о ребенке на заднем сидении! Существует также опция предотвращения аварии при выходе пассажира из машины, когда сзади приближается другое транспортное средство. Кроме того, некоторыми функциями авто можно управлять с помощью смартфона дистанционно.

Безопасность улучшилась благодаря внедрению в 2,5 раза большего количества сверхпрочных сплавов.

Внешне Санта Фе четвертого поколения кардинально отличается от предшественника. "Двухэтажные" фары (узкие сверху, массивные квадратные снизу), "двойные" колесные арки, капот с продольными ребрами. Узнаваемости новому Hyundai побавляют форма радиаторной решетки и большой логотип. В длину он прибавил 70 мм (4770 мм), а по колесной базой - 65 мм (до 2765 мм).

В салоне стало гораздо больше свободного места для ног, головы и на уровне плеч. Объем пассажирской части увеличился с 3058 л до 3135 (в пятиместном исполнении), а общий объем салона достигает 4171 л против 4061 в прошлой версии.

В Украине новый Санта Фе возможно приобрести с дизельным двигателем 2,2 л мощностью 200 к.с. и крутящим моментом 440 Нм или бензиновым мотором объемом 2,4 л (188 к.с.). Автомобиль может быть передне - или полноприводным, с 6-ступенчатой механической или 6 - или 8-ступенчатой автоматическими коробками передач.

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Прием заказов на новый Hyundai Santa Fe уже начался, хотя покупатели смогут получить автомобили в августе 2018 года. Стоимость базовой версии с дизелем, полным приводом и “механикой” стартует от 999,4 тысячи гривен. Наиболее “упакованная” версия с тем же дизелем и 8-ступенчатой АКП стоит 1435,9 тыс. гривен.

В Украине презентовали семейный кроссовер Hyundai нового поколения
В Украине презентовали семейный кроссовер Hyundai нового поколения


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 Теги: Hyundai Santa Fe, кроссовер

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Сегодня, 10:56 » Автор: Ирина Шевченко
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