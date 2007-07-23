Раздел: Авто
Mercedes-Benz показали новый дешевый седан
Новинка появится уже в конце этого года.
Немецкие машиностроители презентовали новую «5-дверку», в которой аналоговые приборы уступили место жидкокристаллическому экрану, а двигатель машины может экономить топливо за счет отключения цилиндров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.
Компания Daimler раскрыла в Сети новый седан Мерседес А-Класса. На авторынке Европы новинка должна появиться до конца 2018г. Транспортное средство станет наиболее дешевым и компактным седаном немецкого бренда. Дебют модели намечается на октябрь на Парижском автосалоне. Новое ТС рассматривается как рыночный конкурент Ауди A3.
О стоимости нового седана Mercedes-Benz A-Class пока ничего не сообщается. Производство модели уже стартовало на заводе в Раштатте (Германия). Также сборка модели налажена в мексиканском Агуаскальентесе.
Седан Mercedes-Benz A-Class получил схожие черты с хэтчем той же модельной линейки. Новое авто оснащено активными «жалюзями» радиатора. Они сами открываются в случае необходимости, дабы более эффективно охлаждать двигатель.
Читайте также: Mercedes-Benz презентовала супермощный седан
В подкапотном пространстве новинки скрывается 1,3-литровый мотор, разработанный специалистами Daimler вместе с Renault. При малых нагрузках он деактивирует половину цилиндров. Производительность движка составляет 163 «лошадей». Также новое ТС получит дизельную установку 1.5 мощностью 116 л.с. Для всех агрегатов предусмотрены 7-РКПП и 6-ступенчатая «механика».
Немецкие машиностроители презентовали новую «5-дверку», в которой аналоговые приборы уступили место жидкокристаллическому экрану, а двигатель машины может экономить топливо за счет отключения цилиндров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.
Компания Daimler раскрыла в Сети новый седан Мерседес А-Класса. На авторынке Европы новинка должна появиться до конца 2018г. Транспортное средство станет наиболее дешевым и компактным седаном немецкого бренда. Дебют модели намечается на октябрь на Парижском автосалоне. Новое ТС рассматривается как рыночный конкурент Ауди A3.
О стоимости нового седана Mercedes-Benz A-Class пока ничего не сообщается. Производство модели уже стартовало на заводе в Раштатте (Германия). Также сборка модели налажена в мексиканском Агуаскальентесе.
Седан Mercedes-Benz A-Class получил схожие черты с хэтчем той же модельной линейки. Новое авто оснащено активными «жалюзями» радиатора. Они сами открываются в случае необходимости, дабы более эффективно охлаждать двигатель.
Читайте также: Mercedes-Benz презентовала супермощный седан
В подкапотном пространстве новинки скрывается 1,3-литровый мотор, разработанный специалистами Daimler вместе с Renault. При малых нагрузках он деактивирует половину цилиндров. Производительность движка составляет 163 «лошадей». Также новое ТС получит дизельную установку 1.5 мощностью 116 л.с. Для всех агрегатов предусмотрены 7-РКПП и 6-ступенчатая «механика».
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