» » Mercedes-Benz показали новый дешевый седан
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz показали новый дешевый седан

Mercedes-Benz показали новый дешевый седан Новинка появится уже в конце этого года.

Немецкие машиностроители презентовали новую «5-дверку», в которой аналоговые приборы уступили место жидкокристаллическому экрану, а двигатель машины может экономить топливо за счет отключения цилиндров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.

Компания Daimler раскрыла в Сети новый седан Мерседес А-Класса. На авторынке Европы новинка должна появиться до конца 2018г. Транспортное средство станет наиболее дешевым и компактным седаном немецкого бренда. Дебют модели намечается на октябрь на Парижском автосалоне. Новое ТС рассматривается как рыночный конкурент Ауди A3.

О стоимости нового седана Mercedes-Benz A-Class пока ничего не сообщается. Производство модели уже стартовало на заводе в Раштатте (Германия). Также сборка модели налажена в мексиканском Агуаскальентесе.

Седан Mercedes-Benz A-Class получил схожие черты с хэтчем той же модельной линейки. Новое авто оснащено активными «жалюзями» радиатора. Они сами открываются в случае необходимости, дабы более эффективно охлаждать двигатель.

Читайте также: Mercedes-Benz презентовала супермощный седан

В подкапотном пространстве новинки скрывается 1,3-литровый мотор, разработанный специалистами Daimler вместе с Renault. При малых нагрузках он деактивирует половину цилиндров. Производительность движка составляет 163 «лошадей». Также новое ТС получит дизельную установку 1.5 мощностью 116 л.с. Для всех агрегатов предусмотрены 7-РКПП и 6-ступенчатая «механика».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, седан, Новинка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
     1079
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса

Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.

Mercedes-Benz планирует выпустить новый компактный седан Mercedes-Benz планирует выпустить новый компактный седан

В модельной линейке немецкого бренда машина займет место между CLA и C-Class.

Mercedes-Benz презентовала супермощный седан Mercedes-Benz презентовала супермощный седан

На автовыставке в Лос-Анджелесе компания Mercedes-Benz провела официальную презентацию своего нового супермощного седана – AMG E63.

Mercedes-Benz готовит неприятный сюрприз создателям Porsche Panamera Mercedes-Benz готовит неприятный сюрприз создателям Porsche Panamera

Новый суперкар от Mercedes-Benz претендует на место конкурента Porsche Panamera

Официальный тизер седана Mercedes-Benz E-Class 2017 Официальный тизер седана Mercedes-Benz E-Class 2017

Новинку покажут на автосалоне в Детройте.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх