Раздел: Авто
Chevrolet показали свой новый Orlando
Chevrolet Orlando в Китае называется Wolanduo.
Американская марка распространила очередную порцию изображений компактвэна второй генерации. Официальная премьера модели состоится в ближайшее время. Новый Orlando пока анонсирован только для китайского рынка, местное название «пятидверки» — Wolanduo (Воланьдо). Отметим, компактвэн первой генерации в Китае не продавали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Со сменой поколений поменялось и позиционирование – в Поднебесной модель продвигают как кроссовер, предназначенный для молодых семей. Экстерьер новинки марка Chevrolet рассекретила в начале июля, правда, автомобиль показали только в «оспортивленной» версии Redline, ее особенности – красные вставки на бампере, окрашенные в черный эмблемы Chevy, корпуса наружных зеркал и колесные диски.
Фото стандартного Orlando в Сеть выложили несколько дней назад, тогда же появились первые изображения интерьера. Теперь же Chevrolet опубликовала новые фото салона. Orlando будет доступен в семиместном исполнении, сиденья расположены по схеме 2+3+2. Причем, согласно свежим данным, последние два кресла удалить нельзя.
Читайте также: Опубликованы первые фото Chevrolet Orlando
Диван второго ряда разделен в пропорции 60:40. При сложенных спинках сидений третьего ряда объем багажника составляет 479 литров, если сложить оба ряда, то этот показатель увеличивается до 1 520 литров.
Виртуальная «приборка» кроссвэну не положена, зато модель получила мультимедиа-систему с модным ныне «парящим» тачскрином – как у представленного недавно «паркетника» Chevrolet Blazer. Китайцам Chevrolet Orlando предложат с бензиновым турбомотором LI6 1.3, который знаком по другим местным моделям General Motors.
У кроссвэна двигатель выдает 156 л.с. и работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – только передний. Компактвэн Buick GL6 тоже оснащен мотором LI6 1.3T, но мощностью 163 л.с. Полноценная премьера нового Орландо состоится в ближайшее время, продажи стартуют в сентябре.
Производить модель будут в Китае на заводе СП GM и SAIC. Пока нет информации о том, появится ли новинка за пределами Поднебесной.
Американская марка распространила очередную порцию изображений компактвэна второй генерации. Официальная премьера модели состоится в ближайшее время. Новый Orlando пока анонсирован только для китайского рынка, местное название «пятидверки» — Wolanduo (Воланьдо). Отметим, компактвэн первой генерации в Китае не продавали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Со сменой поколений поменялось и позиционирование – в Поднебесной модель продвигают как кроссовер, предназначенный для молодых семей. Экстерьер новинки марка Chevrolet рассекретила в начале июля, правда, автомобиль показали только в «оспортивленной» версии Redline, ее особенности – красные вставки на бампере, окрашенные в черный эмблемы Chevy, корпуса наружных зеркал и колесные диски.
Фото стандартного Orlando в Сеть выложили несколько дней назад, тогда же появились первые изображения интерьера. Теперь же Chevrolet опубликовала новые фото салона. Orlando будет доступен в семиместном исполнении, сиденья расположены по схеме 2+3+2. Причем, согласно свежим данным, последние два кресла удалить нельзя.
Читайте также: Опубликованы первые фото Chevrolet Orlando
Диван второго ряда разделен в пропорции 60:40. При сложенных спинках сидений третьего ряда объем багажника составляет 479 литров, если сложить оба ряда, то этот показатель увеличивается до 1 520 литров.
Виртуальная «приборка» кроссвэну не положена, зато модель получила мультимедиа-систему с модным ныне «парящим» тачскрином – как у представленного недавно «паркетника» Chevrolet Blazer. Китайцам Chevrolet Orlando предложат с бензиновым турбомотором LI6 1.3, который знаком по другим местным моделям General Motors.
У кроссвэна двигатель выдает 156 л.с. и работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – только передний. Компактвэн Buick GL6 тоже оснащен мотором LI6 1.3T, но мощностью 163 л.с. Полноценная премьера нового Орландо состоится в ближайшее время, продажи стартуют в сентябре.
Производить модель будут в Китае на заводе СП GM и SAIC. Пока нет информации о том, появится ли новинка за пределами Поднебесной.
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