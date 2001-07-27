Раздел: Авто
Mercedes-Benz представил доступный седан нового поколения
Седан Mercedes-Benz A-Class официально представлен компанией.
Немецкий концерн с новым поколением модели A-Class вывел свои самые доступные автомобили на новый уровень качества, дизайна, а также оснащения. Если хетчбэк был показан еще весной, и уже доступен для покупки, то модель в кузове седана, до сего момента, оставалась неизвестной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пресс-служба компании Mercedes-Benz официально представила седан A-Class. Продажи новинки начнутся только к концу текущего года, а «пощупать» модель можно будет уже в октябре на Парижском автомобильном салоне. По мнению специалистов, основным конкурентом для новинки стане модель Audi A3.
Разумеется, пока говорить о точной дате начала реализации, а также о точной стоимости рано. Можно только предположить, что стоимость седана будет не сильно отличаться от хетчбэка. Производство A-Class уже налажено на заводе в Раштатте (Германия) и предприятии в Агуаскальентесе (Мексика).
Как и ожидалось, передняя часть автомобиля полностью соответствует дизайну хетчбэка, причем аэродинамика кузова находится на высочайшем уровне. По словам производителей (мы ранее подробно об этом писали), коэффициент обтекаемости составляет 0,22 единицы, что является текущим рекордом для серийных седанов, особенно в данном классе.
Уже в базовой комплектации автомобиль будет оснащаться современной фирменной системой MBUX. Данный комплекс совмещает в себе единое цифровое пространство автомобиля с цифровой панелью приборов и дисплеем мультимедийной системой. Причем оба дисплея могут выводить обширную информацию, а сам комплекс поддерживает управление жестами и голосом.
Помимо этого автомобиль получил передовой комплекс активной и пассивной безопасности, который включает в себя: систему автоматического экстренного торможения, контроль за слепыми зонами, обнаружение пешеходов и велосипедистов, а также функцию удержания автомобиля в полосе движения и ассистент парковки.
Читайте также: Mercedes-Benz презентовала супермощный седан
Изначально в моторную гамму новинки вошел 1,3-литровый бензиновый двигатель, разработанный концерном Daimler совместно с компанией Renault. Агрегат с системой деактивации половины цилиндров при малых нагрузках развивает 163 л.с. Также клиентам предложат 1,5-литровый дизельный мотор с отдачей 116 л.с.
Немецкий концерн с новым поколением модели A-Class вывел свои самые доступные автомобили на новый уровень качества, дизайна, а также оснащения. Если хетчбэк был показан еще весной, и уже доступен для покупки, то модель в кузове седана, до сего момента, оставалась неизвестной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пресс-служба компании Mercedes-Benz официально представила седан A-Class. Продажи новинки начнутся только к концу текущего года, а «пощупать» модель можно будет уже в октябре на Парижском автомобильном салоне. По мнению специалистов, основным конкурентом для новинки стане модель Audi A3.
Разумеется, пока говорить о точной дате начала реализации, а также о точной стоимости рано. Можно только предположить, что стоимость седана будет не сильно отличаться от хетчбэка. Производство A-Class уже налажено на заводе в Раштатте (Германия) и предприятии в Агуаскальентесе (Мексика).
Как и ожидалось, передняя часть автомобиля полностью соответствует дизайну хетчбэка, причем аэродинамика кузова находится на высочайшем уровне. По словам производителей (мы ранее подробно об этом писали), коэффициент обтекаемости составляет 0,22 единицы, что является текущим рекордом для серийных седанов, особенно в данном классе.
Уже в базовой комплектации автомобиль будет оснащаться современной фирменной системой MBUX. Данный комплекс совмещает в себе единое цифровое пространство автомобиля с цифровой панелью приборов и дисплеем мультимедийной системой. Причем оба дисплея могут выводить обширную информацию, а сам комплекс поддерживает управление жестами и голосом.
Помимо этого автомобиль получил передовой комплекс активной и пассивной безопасности, который включает в себя: систему автоматического экстренного торможения, контроль за слепыми зонами, обнаружение пешеходов и велосипедистов, а также функцию удержания автомобиля в полосе движения и ассистент парковки.
Читайте также: Mercedes-Benz презентовала супермощный седан
Изначально в моторную гамму новинки вошел 1,3-литровый бензиновый двигатель, разработанный концерном Daimler совместно с компанией Renault. Агрегат с системой деактивации половины цилиндров при малых нагрузках развивает 163 л.с. Также клиентам предложат 1,5-литровый дизельный мотор с отдачей 116 л.с.
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