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Раздел: Авто  
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В США видели загадочный прототип кроссовера Hyundai

В США видели загадочный прототип кроссовера Hyundai Новый кроссовер компании Hyundai очень похож на другой кроссовер Kia Stonic

Национальный парк «Долины Смерти», который находится в США является не просто популярным местом для туристов, которые решили посетить Калифорнию. Именно там журналистам попались тестовые прототипы нового кроссовера Kia Soul, а также совершено незнакомой модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

К большому сожалению, пока что мало данных об этом загадочном кроссовере южнокорейского бренда и единственное, что нам остается, так это собирать имеющуюся информацию по кусочкам. Для начала хотим отметить, что рядом с этим прототипом находился очень сильно закамуфлированный экземпляр новой версии субкомпактного кроссовера Kia Soul. При взгляде на заднюю часть Soul, южнокорейский малыш выглядит значительно больше, чем его нынешнее исполнение, хотя мы подозреваем, что такой эффект получился от «удачного» ракурса снимка и довольно массивного камуфляжа, который закрывает автомобиль от любопытных глаз.

Зарубежные журналисты отмечают, что новый кроссовер компании Hyundai очень похож на другой кроссовер Kia Stonic, и да, при внимательном рассмотрении мы может увидеть некоторые общие черты.

Хотим отметить, что неизвестный нам автомобиль также имеет много общего с другим кроссовером компании – Hyundai Kona, который по сути является ближайшим родственником Stonic.

На одном из снимков можно увидеть, что A- и C-стойки загадочного прототипа получили немного более квадратную форму. Согласно слухам, этот автомобиль может заменить Hyundai Accent на автомобильном рынке США, где покупатели продолжают отказываться от седанов и небольших хэтчбеков в пользу внедорожников и кроссоверов. Hyundai Kona кажется более подходящей моделью для этого, однако автопроизводителю нужно иметь в запасе и более компактный кроссовер. Мощность новинки, скорее всего, будет похожа на скромные показатели 4-цилиндровых моторов Kona.

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Напоследок хотим отметить, что едва ли официальная презентация нового кроссовера от южнокорейского Hyundai состоится раньше следующего года, в этом случае, новинка будет позиционироваться, как автомобиль 2020 модельного года.

В США видели загадочный прототип кроссовера Hyundai
В США видели загадочный прототип кроссовера Hyundai
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 Теги: Hyundai, кроссовер

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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