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Раздел: Авто  
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Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу

Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажуСтоимость суперкара пока что не раскрывается.

Автомобиль Ferrari Enzo Михаэля Шумахера, выполненный в эксклюзивном оттенке Rosso Scuderia, повторно выставлен на продажу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Известно, что Михаэль Шумахер проехал на автомобиле 8,3 тысячи километров.

Стоимость суперкара пока что не раскрывается.

Известно, что впервые на продажу автомобиль Шмахера был выставлен после трагедии, которая произошла с ним. Тогда автомобиль был оценен в миллион евро.

Известно, что Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы во время езды по горнолыжной трассе. После чего гонщик был введен в искусственную кому, поскольку состояние было критическим. Позднее появлялась информация о том, что Шумахер пришел в сознание, однако у него возникли проблемы с памятью.

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Также, ранее, 18 июля охотник за суперкарами в Украине Eugene Paparazzy, заснял в Киеве доселе невиданный McLaren 650S Spider.
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 Теги: Михаэль Шумахер, Ferrari

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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