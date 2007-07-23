Раздел: Авто
Названы самые доступные автомобили в Украине
ТОП-10 дешевых седанов в Украине.
Когда нужно купить автомобиль на каждый день, возникает логичный вопрос, какой кузов лучше: хэтчбек, универсал или седан. Большинство украинцев делают выбор в пользу последнего, что весьма просто объяснить - он, как правило, более вместительный.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Машина.
Но какой седан купить, если денег не особо много? Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, эксперты изучили рынок новых автомобилей Украины и отобрали десять самых дешевых вариантов.
Список недорогих седанов получился весьма колоритным. В него вошли украинские, китайские, российские и европейские автомобили. Впрочем, выбор китайских машин в Украине в последнее время достаточно скромный.
В список попали исключительно новые автомобили. Цены указаны на авто в минимальной комплектации.
10. Renault Logan (от $ 11440)
Renault Logan - самый популярный седан в Украине. Автомобиль входит в ТОП-10 популярных авто страны.
В самом дешевом исполнении «Логан» комплектуется 1,2-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Средний расход топлива автомобиля составляет 6,8 литров.
9. Citroen C-Elysee (от $ 11440)
Citroën C-Elysée - не только один из самых дешевых автомобилей в Украине. Седан также входит в ТОП-10 авто, которые можно купить в рассрочку.
C-Elysée был представлен в 2013 году. А в этом году автомобиль обновили - новинка уже доступна в автосалонах Украины.
В рейтинге бюджетных машин француз обошел двух своих соотечественников. Так C-Elysée оказался всего на тысячу гривен дешевле, чем его брат-близнец Peugeot 301. Также Citroen стоит немного дешевле, чем Renault Logan.
8. Geely Emgrand 7 (от $ 11440)
Geely Emgrand 7 - китайский седан, который отличается хорошей вместимостью. Объем его багажника - 680 литров.
За минимальную цену дилеры предлагают Emgrand 7 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Средний расход автомобиля - 7 литров бензина на 100 километров.
7. Peugeot 301 (от $ 11 410)
Peugeot 301 - один из самых дешевых седанов европейского производства. В 2017 году автомобиль подвергся «фейслифтинг».
С технической точки зрения Peugeot 301 ничем не отличается от Citroën C-Elysée. Характеристики этих автомобилей идентичны. Небольшая разница в цене объясняется некоторыми различиями в комплектации.
6. Jac J4 (от $ 11140)
Jac J4 - один из самых доступных седанов в Украине.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 111 лошадиных сил и 146 Нм крутящего момента. Агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой», либо вариатором CVT.
Одно из главных преимуществ J4 - хорошая вместимость. Объем багажника китайского седана - 550 литров.
5. Ravon Gentra (от $ 10965)
Ravon Gentra собирают в Узбекистане на Uz-Daewoo - совместном предприятии американской General Motors и узбекской госкомпании «Узавтосаноат». Автомобиль выпускался с 2013 года под названием Daewoo Gentra. А в 2015 был переименован в Ravon Gentra. Однако, в Украине еще можно найти авто под старым брендом. Хотя у дилеров «Гентри» есть уже и под маркой «Равон».
Фактически Gentra - это перелицованная узбекская версия Chevrolet Lacetti. Поэтому по многим характеристикам эти автомобили очень похожи. В Украине Daewoo Gentra предлагают с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мотор работает или с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатым "автоматом".
Багажник, как для седана, не самый большой - всего 405 литров. Для сравнения, в багажник Renault Logan, один из самых экономичных автомобилей в Украине, можно «залить» 510 литров.
4. Great Wall C30 (от $ 10070)
Great Wall C30 - компактный китайский седан. Автомобиль выпускается с 2011 года.
Под капотом у С30 - 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 97 лошадиных сил. Также весьма вместительный багажник на 510 литров.
Однако, как и в большинстве других «китайцев», в Great Wall C30 очень нескромное расход горючего. В среднем машина потребляет 7 литров на 100 километров.
3. Ravon R4 (от $ 9885)
Ravon R4 - абсолютно новый седан на рынке Украины. Автомобиль выпускают в Узбекистане на совместном предприятии с американским концерном General Motors.
Ravon R4 разработан на базе Chevrolet Cobalt (в Украине официально не представлен).
Авто предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает либо с 5-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом.
2. Lada Granta (от $ 8775)
«Лада Гранта» поставляется в Украину с перебоями. После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе автомобиль практически исчез с рынка. Однако в 2018-м поставки седана возобновились.
В минимальной комплектации автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 лошадиных сил. Средний расход седана - 7,2 литра горючего на 100 километров.
Читайте также: Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу
1. ZAZ Sens (от $ 7265)
ЗАЗ Сенс - самый дешевый автомобиль в Украине. Модель представляет собой отечественный вариант Daewoo Lanos, производство которых когда-то в Запорожье запустили корейцы.
На «Сенси» стоят мелитопольский двигатель и трансмиссия. Конечно, автомобиль не самый надежный. Но зато нет проблем с запчастями. И в целом это неплохая альтернатива китайским брендам.
Когда нужно купить автомобиль на каждый день, возникает логичный вопрос, какой кузов лучше: хэтчбек, универсал или седан. Большинство украинцев делают выбор в пользу последнего, что весьма просто объяснить - он, как правило, более вместительный.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Машина.
Но какой седан купить, если денег не особо много? Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, эксперты изучили рынок новых автомобилей Украины и отобрали десять самых дешевых вариантов.
Список недорогих седанов получился весьма колоритным. В него вошли украинские, китайские, российские и европейские автомобили. Впрочем, выбор китайских машин в Украине в последнее время достаточно скромный.
В список попали исключительно новые автомобили. Цены указаны на авто в минимальной комплектации.
10. Renault Logan (от $ 11440)
Renault Logan - самый популярный седан в Украине. Автомобиль входит в ТОП-10 популярных авто страны.
В самом дешевом исполнении «Логан» комплектуется 1,2-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Средний расход топлива автомобиля составляет 6,8 литров.
9. Citroen C-Elysee (от $ 11440)
Citroën C-Elysée - не только один из самых дешевых автомобилей в Украине. Седан также входит в ТОП-10 авто, которые можно купить в рассрочку.
C-Elysée был представлен в 2013 году. А в этом году автомобиль обновили - новинка уже доступна в автосалонах Украины.
В рейтинге бюджетных машин француз обошел двух своих соотечественников. Так C-Elysée оказался всего на тысячу гривен дешевле, чем его брат-близнец Peugeot 301. Также Citroen стоит немного дешевле, чем Renault Logan.
8. Geely Emgrand 7 (от $ 11440)
Geely Emgrand 7 - китайский седан, который отличается хорошей вместимостью. Объем его багажника - 680 литров.
За минимальную цену дилеры предлагают Emgrand 7 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Средний расход автомобиля - 7 литров бензина на 100 километров.
7. Peugeot 301 (от $ 11 410)
Peugeot 301 - один из самых дешевых седанов европейского производства. В 2017 году автомобиль подвергся «фейслифтинг».
С технической точки зрения Peugeot 301 ничем не отличается от Citroën C-Elysée. Характеристики этих автомобилей идентичны. Небольшая разница в цене объясняется некоторыми различиями в комплектации.
6. Jac J4 (от $ 11140)
Jac J4 - один из самых доступных седанов в Украине.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 111 лошадиных сил и 146 Нм крутящего момента. Агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой», либо вариатором CVT.
Одно из главных преимуществ J4 - хорошая вместимость. Объем багажника китайского седана - 550 литров.
5. Ravon Gentra (от $ 10965)
Ravon Gentra собирают в Узбекистане на Uz-Daewoo - совместном предприятии американской General Motors и узбекской госкомпании «Узавтосаноат». Автомобиль выпускался с 2013 года под названием Daewoo Gentra. А в 2015 был переименован в Ravon Gentra. Однако, в Украине еще можно найти авто под старым брендом. Хотя у дилеров «Гентри» есть уже и под маркой «Равон».
Фактически Gentra - это перелицованная узбекская версия Chevrolet Lacetti. Поэтому по многим характеристикам эти автомобили очень похожи. В Украине Daewoo Gentra предлагают с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мотор работает или с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатым "автоматом".
Багажник, как для седана, не самый большой - всего 405 литров. Для сравнения, в багажник Renault Logan, один из самых экономичных автомобилей в Украине, можно «залить» 510 литров.
4. Great Wall C30 (от $ 10070)
Great Wall C30 - компактный китайский седан. Автомобиль выпускается с 2011 года.
Под капотом у С30 - 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 97 лошадиных сил. Также весьма вместительный багажник на 510 литров.
Однако, как и в большинстве других «китайцев», в Great Wall C30 очень нескромное расход горючего. В среднем машина потребляет 7 литров на 100 километров.
3. Ravon R4 (от $ 9885)
Ravon R4 - абсолютно новый седан на рынке Украины. Автомобиль выпускают в Узбекистане на совместном предприятии с американским концерном General Motors.
Ravon R4 разработан на базе Chevrolet Cobalt (в Украине официально не представлен).
Авто предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает либо с 5-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом.
2. Lada Granta (от $ 8775)
«Лада Гранта» поставляется в Украину с перебоями. После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе автомобиль практически исчез с рынка. Однако в 2018-м поставки седана возобновились.
В минимальной комплектации автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 лошадиных сил. Средний расход седана - 7,2 литра горючего на 100 километров.
Читайте также: Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу
1. ZAZ Sens (от $ 7265)
ЗАЗ Сенс - самый дешевый автомобиль в Украине. Модель представляет собой отечественный вариант Daewoo Lanos, производство которых когда-то в Запорожье запустили корейцы.
На «Сенси» стоят мелитопольский двигатель и трансмиссия. Конечно, автомобиль не самый надежный. Но зато нет проблем с запчастями. И в целом это неплохая альтернатива китайским брендам.
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