Раздел: Авто
Aston Martin выпустила новый мощный хэтчбек
До 100 км/ч Aston Martin V8 Cygnet разгоняется всего за 4,2 секунды.
На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) компания Aston Martin представила небольшой хэтчбек Cygnet, который получил мощный 4,7 л двигатель V8 от Aston Martin Vantage S.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
У Aston Martin уже был опыт в создании Cygnet на базе Toyota iQ. Эту модель впервые показали в 2011 году. Её продавали до 2013 года. Но тогда Cygnet оснащался 1,3 л двигателем мощностью 97 л.с. Новый же Cygnet получил гораздо более мощный мотор. Это 4,7 л двигатель V8 от Vantage S. Его мощность составляет 430 л.с.
До 100 км/ч Aston Martin V8 Cygnet разгоняется всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 274 км/ч. Очень неплохо для такого компактного автомобиля. Многие спорткары могут позавидовать этим цифрам.
Весит новый Cygnet 1 375 кг. Это почти на 400 кг больше, чем Toyota iQ. Тем не менее, увеличение веса нельзя было избежать, т.к. английские инженеры усилили кузов и провели другие работы для улучшения безопасности.
Читайте также: Украинцам массово продают нелегальное топливо
Aston Martin не будет серийно выпускать Cygnet с двигателем V8. Эта модель сделана в единственном экземпляре для какого-то богатого автолюбителя. Даже не сообщается сколько она стоит.
На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) компания Aston Martin представила небольшой хэтчбек Cygnet, который получил мощный 4,7 л двигатель V8 от Aston Martin Vantage S.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
У Aston Martin уже был опыт в создании Cygnet на базе Toyota iQ. Эту модель впервые показали в 2011 году. Её продавали до 2013 года. Но тогда Cygnet оснащался 1,3 л двигателем мощностью 97 л.с. Новый же Cygnet получил гораздо более мощный мотор. Это 4,7 л двигатель V8 от Vantage S. Его мощность составляет 430 л.с.
До 100 км/ч Aston Martin V8 Cygnet разгоняется всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 274 км/ч. Очень неплохо для такого компактного автомобиля. Многие спорткары могут позавидовать этим цифрам.
Весит новый Cygnet 1 375 кг. Это почти на 400 кг больше, чем Toyota iQ. Тем не менее, увеличение веса нельзя было избежать, т.к. английские инженеры усилили кузов и провели другие работы для улучшения безопасности.
Читайте также: Украинцам массово продают нелегальное топливо
Aston Martin не будет серийно выпускать Cygnet с двигателем V8. Эта модель сделана в единственном экземпляре для какого-то богатого автолюбителя. Даже не сообщается сколько она стоит.
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