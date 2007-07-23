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Раздел: Авто  
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Aston Martin выпустила новый мощный хэтчбек

Aston Martin выпустила новый мощный хэтчбекДо 100 км/ч Aston Martin V8 Cygnet разгоняется всего за 4,2 секунды.

На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) компания Aston Martin представила небольшой хэтчбек Cygnet, который получил мощный 4,7 л двигатель V8 от Aston Martin Vantage S.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.

У Aston Martin уже был опыт в создании Cygnet на базе Toyota iQ. Эту модель впервые показали в 2011 году. Её продавали до 2013 года. Но тогда Cygnet оснащался 1,3 л двигателем мощностью 97 л.с. Новый же Cygnet получил гораздо более мощный мотор. Это 4,7 л двигатель V8 от Vantage S. Его мощность составляет 430 л.с.

До 100 км/ч Aston Martin V8 Cygnet разгоняется всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 274 км/ч. Очень неплохо для такого компактного автомобиля. Многие спорткары могут позавидовать этим цифрам.

Весит новый Cygnet 1 375 кг. Это почти на 400 кг больше, чем Toyota iQ. Тем не менее, увеличение веса нельзя было избежать, т.к. английские инженеры усилили кузов и провели другие работы для улучшения безопасности.

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Aston Martin не будет серийно выпускать Cygnet с двигателем V8. Эта модель сделана в единственном экземпляре для какого-то богатого автолюбителя. Даже не сообщается сколько она стоит.

Aston Martin выпустила новый мощный хэтчбек
Aston Martin выпустила новый мощный хэтчбек
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 Теги: Aston Martin V8 Cygnet, хэтчбек

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Сегодня, 10:50 » Автор: Ирина Шевченко
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