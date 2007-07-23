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Buick выпустит роскошный лифтбек Regal

Buick выпустит роскошный лифтбек Regal«Близнец» Opel Insignia станет четвертой моделью Avenir.

Марка Buick готовится вывести на домашний рынок новую топовую версию лифтбека Regal. В США продажи новинки могут начаться уже этим летом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Суббренд Avenir был создан в 2016 году, с такой приставкой продают самые дорогие «бьюики». Первой моделью, которая обзавелась роскошной версией, стал минивэн GL8, он доступен только в Китае. Позже дебютировали топовые седан LaCrosse Avenir и кроссовер Enclave Avenir – эти модели продают в Штатах. А скоро американцам предложат еще и роскошный лифтбек Regal. Напомним, Buick Regal – это «близнец» Opel Insignia последней генерации, причем на американском рынке можно купить не только лифтбек, но и универсал. Хотя «сараю» вариант Avenir не достался.

Роскошный Regal официально пока не представлен, нет ни тизеров, ни фото. Однако все подробности уже известны – данные появились на специальном сайте GM, предназначенном для американских дилеров. Так, в арсенале роскошного лифтбека значатся: 19-дюймовые диски, адаптивные светодиодные фары, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, аудиосистема Bose, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийный комплекс, системы автоматического торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль. Часть из перечисленного оборудования для других версий модели доступна за доплату, тогда как у Regal Avenir это входит в «базу». Кроме того, топовая «пятидверка» будет отличаться внешне – у нее появится другая радиаторная решетка.

В Штатах Regal предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 250 л.с. Интересно, что лифтбек с приставкой Avenir будет только с передним приводом, хотя для других версий модели полный привод предусмотрен. Переднеприводный Buick Regal комплектуется девятиступенчатым «автоматом», полноприводные машины имеют 8АКП. Также в США продают «горячий» лифтбек Buick Regal GS – под капотом такой «пятидверки» установлен бензиновый мотор V6 3.0 с отдачей в 310 л.с., он сочетается с 9АКП, привод – полный.

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Ожидается, что Regal Avenir выйдет на американский рынок в ближайшее время, цена не объявлена. Скорее всего, новинка окажется немногим дешевле «заряженного» Regal GS. Спорт-версия является самой дорогой в линейке модели, она стоит от 39 070 долларов. Стандартный лифтбек обойдется минимум в 24 990 долларов, универсал стоит от 29 070 долларов. Все цены указаны без учета налогов и доставки. Кстати, «сарай» в Штатах представлен только с полным приводом.
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 Теги: Buick, Regal, лифтбек

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Сегодня, 12:28 » Автор: Ирина Шевченко
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