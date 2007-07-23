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Раздел: Авто  
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Стало известно, откуда больше всего везут авто в Украину

Стало известно, откуда больше всего везут авто в УкраинуПочти все "евробляхи" были ввезены гражданами Украины.

Пока Верховная Рада занимается решением проблемы "евроблях", в Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили на европейских номерах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжающих в двух таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более пяти дней, или десяти – если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин сроком до одного года.

При этом в режиме транзита в 2016 году в Украину попало 127,5 тыс. автомобилей. В 2017 году цифра выросла почти в два раза – до 212 тыс. авто. А за первые шесть месяцев 2018 (по состоянию на 18 июля) объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс. штук.

При чем, как свидетельствуют данные Opendatabot, больше всего "евроблях" завозят из Польши. Так, по состоянию на 31 января 2018 года в Украину, согласно таможенной статистике, из Польши завезли 110,7 тыс. авто на польской регистрации. Из Литвы завезена 51 тыс. авто.

На третьем месте – Германия, откуда в Украину попало 19,8 тыс. авто с иностранной регистрацией, а на четвертом – Болгария с показателем 14,1 тыс. авто. Из Чехии в Украину было ввезено всего на одну тысячу меньше.

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Почти все "евробляхи" были ввезены гражданами Украины. Из 212 тыс. авто, ввезенных в 2017 году в режиме транзита, только 11 тыс. завезли иностранцы. В январе-июле 2018 иностранцы завезли 8,3 тыс. автомобилей, украинцы же – 144 тыс. А вот в режиме "временный ввоз" – все наоборот. Здесь большинство "блях" было завезено иностранцами.
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 Теги: авто на еврономерах, Украина

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Сегодня, 13:59 » Автор: Ирина Шевченко
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