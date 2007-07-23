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Фото Mercedes GLE нового поколения "слили" в Сеть

Фото Mercedes GLE нового поколения "слили" в СетьПремьера новинки не за горами.

Фотошпионы поймали в свои объективы AMG-версию нового Meredes GLE.

Mercedes-Benz GLE следующего поколения будет представлен уже осенью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.ria.

Несмотря на явное внешнее сходство с предшественником, это новый автомобиль, сконструированный на платформе MRA, которую делит с Е-классом, например. От Е-класса же возьмут систему полного привода с электромеханической муфтой и гибким распределением крутящего момента.

За передачу крутящего момента от мотора по-прежнему отвечает 9-ступенчатый автомат, но модернизированный, с сокращенным временем на переключение передач. Пневматическая подвеска получит три режима жесткости/мягкости. Новости Тест-драйв Mercedes-Benz GLC Coupe Судя по всему, со старта будет предложен широкий выбор модификаций и силовых агрегатов.

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В частности, версий AMG будет две: AMG GLE 63 c 571-сильным V8, и 612-сильный внедорожник с лишней буквой S в названии. Помимо сверхмощного мотора убер-GLE получит другие бамперы, массу надписей из трех букв в салоне и, конечно же, ценник, который не опустится ниже 110 тысяч евро за “простой 63-й”.
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 Теги: Mercedes GLE, фото

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Сегодня, 15:36 » Автор: Ирина Шевченко
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