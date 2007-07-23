Раздел: Авто
Опубликованы первые снимки обновленного Suzuki Vitara
Дизайнеры иначе оформили решетку и передний бампер, а корма практически не трогали.
Кроссовер Suzuki Vitara не менялся с 2014 года, поэтому должен был пройти "подтяжку лица".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mmr.
Коллеги из австралийского ресурса CarAdvice раздобыли "на правительственном сайте" фотографии обновленной машины, тем самым подтвердив, что существенных изменений не произошло.
Дизайнеры иначе оформили решетку и передний бампер, а корма практически не трогали.
В решетки появились вертикальные хромированные планки, напоминающие о Suzuki SX4. Трапеция внутри бампера больше не округляется по бокам и перечеркнута блестящей полоской.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
Секции фонарей на крышке багажника перекрашены из белого в красный. Имитация защиты внизу бампера отныне блестит. Огонек по центру стал белым.
Кроссовер Suzuki Vitara не менялся с 2014 года, поэтому должен был пройти "подтяжку лица".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mmr.
Коллеги из австралийского ресурса CarAdvice раздобыли "на правительственном сайте" фотографии обновленной машины, тем самым подтвердив, что существенных изменений не произошло.
Дизайнеры иначе оформили решетку и передний бампер, а корма практически не трогали.
В решетки появились вертикальные хромированные планки, напоминающие о Suzuki SX4. Трапеция внутри бампера больше не округляется по бокам и перечеркнута блестящей полоской.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
Секции фонарей на крышке багажника перекрашены из белого в красный. Имитация защиты внизу бампера отныне блестит. Огонек по центру стал белым.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
426
0
Также советуем посмотреть
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
Оставьте свой комментарий