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Раздел: Авто  
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Опубликованы первые снимки обновленного Suzuki Vitara

Опубликованы первые снимки обновленного Suzuki VitaraДизайнеры иначе оформили решетку и передний бампер, а корма практически не трогали.

Кроссовер Suzuki Vitara не менялся с 2014 года, поэтому должен был пройти "подтяжку лица".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mmr.

Коллеги из австралийского ресурса CarAdvice раздобыли "на правительственном сайте" фотографии обновленной машины, тем самым подтвердив, что существенных изменений не произошло.

Дизайнеры иначе оформили решетку и передний бампер, а корма практически не трогали.

В решетки появились вертикальные хромированные планки, напоминающие о Suzuki SX4. Трапеция внутри бампера больше не округляется по бокам и перечеркнута блестящей полоской.

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Секции фонарей на крышке багажника перекрашены из белого в красный. Имитация защиты внизу бампера отныне блестит. Огонек по центру стал белым.

Опубликованы первые снимки обновленного Suzuki Vitara
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 Теги: Suzuki Vitara, фото

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Сегодня, 17:34 » Автор: Ирина Шевченко
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