Раздел: Авто
J.D.Power назвала лучшие автомобили
Лучшим маленьким авто премиум-сегмента оказалась модель Audi A3
Американская фирма J.D.Power анализирует удовлетворенность потребителей дизайном и ездовыми характеристиками автомобилей в разных классах — легковые авто, пикапы, SUV и фургоны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
При этом в расчет берутся мнения пользователей, владеющих своими авто не менее 90 дней. В этом году было выбрано 19 лучших моделей в своих сегментах.
Лучшим маленьким авто премиум-сегмента оказалась модель Audi A3, а среди премиум-кроссоверов небольших размеров не нашлось равных BMW X1. Еще одна X3 от BMW победила в рейтинге компактных SUV премиум-класса. В этом же сегменте бизнес-класса лидерство занял американский Chevrolet Equinox, тогда как Chevrolet Traverse завоевал первую строчку рейтинга среднеразмерных кроссоверов.
В категории минивэнов лучшим оказался Chrysler Pacifica, классическому на американском рынке Ford F-150 не нашлось равных среди больших легковых пикапов, а его коллеге по марке Ford Mustang — в категории среднеразмерных спорткаров.
Honda Accord и Nissan Maxima оказались единственными представителями японского автопрома — первая заняла лидерство в категории среднеразмерных легковых авто, а второй — в списке больших легковых автомобилей.
Читайте также: Лучшие автомобили с выставки All-American Car Show. Фото
В категории маленьких SUV первое место досталось Mini Copper Countryman, лучшим маленьким легковым авто стала Kia Rio, а мегапопулярная в США Volkswagen Jetta оказалась лучшей среди компактных легковых авто.
Американская фирма J.D.Power анализирует удовлетворенность потребителей дизайном и ездовыми характеристиками автомобилей в разных классах — легковые авто, пикапы, SUV и фургоны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
При этом в расчет берутся мнения пользователей, владеющих своими авто не менее 90 дней. В этом году было выбрано 19 лучших моделей в своих сегментах.
Лучшим маленьким авто премиум-сегмента оказалась модель Audi A3, а среди премиум-кроссоверов небольших размеров не нашлось равных BMW X1. Еще одна X3 от BMW победила в рейтинге компактных SUV премиум-класса. В этом же сегменте бизнес-класса лидерство занял американский Chevrolet Equinox, тогда как Chevrolet Traverse завоевал первую строчку рейтинга среднеразмерных кроссоверов.
В категории минивэнов лучшим оказался Chrysler Pacifica, классическому на американском рынке Ford F-150 не нашлось равных среди больших легковых пикапов, а его коллеге по марке Ford Mustang — в категории среднеразмерных спорткаров.
Honda Accord и Nissan Maxima оказались единственными представителями японского автопрома — первая заняла лидерство в категории среднеразмерных легковых авто, а второй — в списке больших легковых автомобилей.
Читайте также: Лучшие автомобили с выставки All-American Car Show. Фото
В категории маленьких SUV первое место досталось Mini Copper Countryman, лучшим маленьким легковым авто стала Kia Rio, а мегапопулярная в США Volkswagen Jetta оказалась лучшей среди компактных легковых авто.
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