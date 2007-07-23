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Раздел: Авто  
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BMW представила мощный седан ограниченной партией

BMW представила мощный седан ограниченной партиейBMW Alpina B7 Exclusive Edition представлена ограниченной партией

Мощный седан от Buchloe эксклюзивной версии B7 с двигателем в 608 л.с., можно приобрести в самых индивидуальных цветах: Frozen Black, Frozen Grey и Sapphire Black. Из всех трех цветов сделано всего 7 копий, что в итоге составляет 21 автомобиль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

В дополнение к краске некоторые хромированные детали кузова также указывают на эксклюзивную версию, включая решетку радиатора и выхлопные трубы спортивной выхлопной системы. 21-дюймовые диски Alpina Classic в глянцевом черном цвете привлекают взгляд оптически. 4.4-литровый V8 biturbo от BMW 750i был полностью переработан для использования в Alpina B7.

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Мощность двигателя в 608 л.с. и максимальный крутящий момент 800 ньютон метров согласно заводской спецификации позволяют разогнать В7 до 100 км/час за 3,7 секунды. При максимальной скорости 330 км / ч седан вряд ли должен бояться противника, по крайней мере, на автомагистрали.
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 Теги: BMW, седан

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Сегодня, 22:16 » Автор: Татьяна Ларина
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