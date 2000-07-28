Раздел: Авто
BMW M2 получила тюнинг от знаменитой компании
Несмотря на то, что запуск нового BMW M2 Competition состоится совсем скоро, предыдущий BMW M2 не потерял своих покупателей.
Компактный спортивный автомобиль пользуется хорошей репутацией среди спортивных гонщиков как и купе 1-й серии M. Особенно популярна BMW M2 в BMW Abu Dhabi Motors, но лишь немногие автомобили оставались в своем первоначальном состоянии, многие рано или поздно получали тюнинг и делались еще круче, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Последняя M2 представленная на фото в выставочном зале получила свою доработку перед продажей в тюнинг ателье AC Schnitzer, особенно заметны доработки в динамике кузова. Большой передний разделитель и боковые Aero-Wings обеспечивают меньший подъем передней оси, на задней оси BMW M2 прижимает к дороге большое заднее крыло от AC Schnitzer. Диффузор от AC Schnitzer в задней части кузова охватывает спортивную выхлопную систему AC Schnitzer, и придает М2 еще более спортивный вид.
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Крышки на наружных зеркалах заднего вида изготовлены из углерода, в сочетании с окраской кузова под цвет минерального серого металла, углеродные элементы обвеса кузова становятся детальными только при ближайшем рассмотрении. 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S только дополняют программу тюнинга компактного мощного(370 л.с.) спортивного автомобиля.
Компактный спортивный автомобиль пользуется хорошей репутацией среди спортивных гонщиков как и купе 1-й серии M. Особенно популярна BMW M2 в BMW Abu Dhabi Motors, но лишь немногие автомобили оставались в своем первоначальном состоянии, многие рано или поздно получали тюнинг и делались еще круче, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Последняя M2 представленная на фото в выставочном зале получила свою доработку перед продажей в тюнинг ателье AC Schnitzer, особенно заметны доработки в динамике кузова. Большой передний разделитель и боковые Aero-Wings обеспечивают меньший подъем передней оси, на задней оси BMW M2 прижимает к дороге большое заднее крыло от AC Schnitzer. Диффузор от AC Schnitzer в задней части кузова охватывает спортивную выхлопную систему AC Schnitzer, и придает М2 еще более спортивный вид.
Читайте также: Забавный тюнинг авто по-советски
Крышки на наружных зеркалах заднего вида изготовлены из углерода, в сочетании с окраской кузова под цвет минерального серого металла, углеродные элементы обвеса кузова становятся детальными только при ближайшем рассмотрении. 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S только дополняют программу тюнинга компактного мощного(370 л.с.) спортивного автомобиля.
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