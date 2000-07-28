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Раздел: Авто  
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В фискальной службе рассказали, откуда завозят больше всего "евроблях"

В фискальной службе рассказали, откуда завозят больше всего "евроблях" Согласно предоставленной статистике лидирует Польша.

Самое большее количество автомобилей с иностранной регистрацией в Украину привозят из Польши, Литвы, Германии, Болгарии и Чехии, говорится в ответе Госфискальной службы Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Указано, что по состоянию на 31 января 2018 года в Украине было 425,4 тыс. таких автомобилей. 100,9 тыс. находились в стране в режиме транзита, еще 324,5 тыс. – в режиме временного ввоза.

По данным ГФС, из Польши ввезли 110,7 тыс. авто, из Литвы – 51,7 тыс., из Германии – 19,8 тыс., из Болгарии – 14,1 тыс., из Чехии – 13,1 тыс. В Украине по состоянию на 31 января 2018 года находилось более 246,4 тыс. автомобилей на еврономерах ("евроблях") с нарушением срока регистрации.

Владельцы таких авто утверждают, что акцизные сборы в Украине настолько высоки, что превышают все остальные налоги при растаможивании европейских машин.

В октябре 2017 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что размер акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс.

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23 марта 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров готов быстро урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует это право правительству.
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 Теги: ГФС, статистика

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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