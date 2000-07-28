Раздел: Авто
В фискальной службе рассказали, откуда завозят больше всего "евроблях"
Согласно предоставленной статистике лидирует Польша.
Самое большее количество автомобилей с иностранной регистрацией в Украину привозят из Польши, Литвы, Германии, Болгарии и Чехии, говорится в ответе Госфискальной службы Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Указано, что по состоянию на 31 января 2018 года в Украине было 425,4 тыс. таких автомобилей. 100,9 тыс. находились в стране в режиме транзита, еще 324,5 тыс. – в режиме временного ввоза.
По данным ГФС, из Польши ввезли 110,7 тыс. авто, из Литвы – 51,7 тыс., из Германии – 19,8 тыс., из Болгарии – 14,1 тыс., из Чехии – 13,1 тыс. В Украине по состоянию на 31 января 2018 года находилось более 246,4 тыс. автомобилей на еврономерах ("евроблях") с нарушением срока регистрации.
Владельцы таких авто утверждают, что акцизные сборы в Украине настолько высоки, что превышают все остальные налоги при растаможивании европейских машин.
В октябре 2017 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что размер акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс.
Читайте также: BMW M2 получила тюнинг от знаменитой компании
23 марта 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров готов быстро урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует это право правительству.
Самое большее количество автомобилей с иностранной регистрацией в Украину привозят из Польши, Литвы, Германии, Болгарии и Чехии, говорится в ответе Госфискальной службы Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Указано, что по состоянию на 31 января 2018 года в Украине было 425,4 тыс. таких автомобилей. 100,9 тыс. находились в стране в режиме транзита, еще 324,5 тыс. – в режиме временного ввоза.
По данным ГФС, из Польши ввезли 110,7 тыс. авто, из Литвы – 51,7 тыс., из Германии – 19,8 тыс., из Болгарии – 14,1 тыс., из Чехии – 13,1 тыс. В Украине по состоянию на 31 января 2018 года находилось более 246,4 тыс. автомобилей на еврономерах ("евроблях") с нарушением срока регистрации.
Владельцы таких авто утверждают, что акцизные сборы в Украине настолько высоки, что превышают все остальные налоги при растаможивании европейских машин.
В октябре 2017 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что размер акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс.
Читайте также: BMW M2 получила тюнинг от знаменитой компании
23 марта 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров готов быстро урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует это право правительству.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
185
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
Оставьте свой комментарий