Раздел: Авто
Tesla столкнулась с массовой отменой предварительных заказов
Был отменен каждый пятый заказ на Model 3.
В процессе производства автоновинки Model 3 возникли некоторые проблемы. Компания Маска не успевает удовлетворить спрос на новую автомодель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На этом фоне посыпались отказы от предзаказов на покупку новой автомодели Tesla. Как стало известно, из 500000 оформленных предзаказов, около 100000 были отменены.
Для того, чтобы получить гарантированно свой автомобиль в нужной комплектации и цвете, клиенту было необходимо внести 3500 долларов предоплаты.
Из этой суммы 1000 долларов взималась за "бронирование" и еще 2500 долларов за подборку оснащения и модификации. Когда автомобиль будет поставлен, клиент доплатит до полной стоимости (35000 долларов).
Среди почитателей автобренда пошли шатания. Некоторые клиенты утратили терпение. Особенно, если смотреть с той позиции, что реальные объемы производства компании Tesla действительно выросли.
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Но этот рост не покроет планов Маска на 2018 год. В этом году необходимо было произвести не много не мало - 100000 автомобилей Model 3.
В процессе производства автоновинки Model 3 возникли некоторые проблемы. Компания Маска не успевает удовлетворить спрос на новую автомодель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На этом фоне посыпались отказы от предзаказов на покупку новой автомодели Tesla. Как стало известно, из 500000 оформленных предзаказов, около 100000 были отменены.
Для того, чтобы получить гарантированно свой автомобиль в нужной комплектации и цвете, клиенту было необходимо внести 3500 долларов предоплаты.
Из этой суммы 1000 долларов взималась за "бронирование" и еще 2500 долларов за подборку оснащения и модификации. Когда автомобиль будет поставлен, клиент доплатит до полной стоимости (35000 долларов).
Среди почитателей автобренда пошли шатания. Некоторые клиенты утратили терпение. Особенно, если смотреть с той позиции, что реальные объемы производства компании Tesla действительно выросли.
Читайте также: В фискальной службе рассказали, откуда завозят больше всего "евроблях"
Но этот рост не покроет планов Маска на 2018 год. В этом году необходимо было произвести не много не мало - 100000 автомобилей Model 3.
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