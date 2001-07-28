Патрульная полиция отчиталась об успехах операции "Перевозчик"

Похожие новости по теме

В Мининфраструктуры заявили о том, что на сегодняшний день только 44% всех автобус, которые используются для перевозок граждан, отвечают всем техническим требованиям безопасности. Стоит обратить внимание на то, что большая часть транспортных средств имеет малую и очень малую вместительность. Их количество составляет около 71%.