Раздел: Авто
Патрульная полиция отчиталась об успехах операции "Перевозчик"
К сожалению, игра еще не полностью готова.
В ходе проведения операции "Перевозчик" сотрудники патрульной полиции за пять дней проверили почти 12 тысяч транспортных средств и выявили более 2 тысяч нарушений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Среди прочего, 10 водителей управляли пассажирскими автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 июля.
Кроме того, среди проверенных автобусов 382 вышли на маршрут технически неисправными. 79 из них были переоборудованы с нарушением норм и стандартов безопасности.
В 463 случаях в салонах автобусов находилось больше пассажиров, чем предусмотрено. 113 водителей управляли транспортными средствами без необходимых документов. 139 автобусов не прошли технический контроль.
Патрульные составили 2100 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 44 протокола по ст. 164 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности).
Операция "Перевозчик" стартовала в Украине в минувшие выходные. Поводом для нее стала серия резонансных смертельных ДТП с участием общественного транспорта.
20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от пгт. Кривое Озеро произошло столкновение микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Все они являются гражданами республики Беларусь.
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В Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп 20 июля около 10:40 произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в результате которого погибли десять человек, еще десятеро госпитализированы с разными травмами.
В ходе проведения операции "Перевозчик" сотрудники патрульной полиции за пять дней проверили почти 12 тысяч транспортных средств и выявили более 2 тысяч нарушений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Среди прочего, 10 водителей управляли пассажирскими автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 июля.
Кроме того, среди проверенных автобусов 382 вышли на маршрут технически неисправными. 79 из них были переоборудованы с нарушением норм и стандартов безопасности.
В 463 случаях в салонах автобусов находилось больше пассажиров, чем предусмотрено. 113 водителей управляли транспортными средствами без необходимых документов. 139 автобусов не прошли технический контроль.
Патрульные составили 2100 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 44 протокола по ст. 164 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности).
Операция "Перевозчик" стартовала в Украине в минувшие выходные. Поводом для нее стала серия резонансных смертельных ДТП с участием общественного транспорта.
20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от пгт. Кривое Озеро произошло столкновение микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Все они являются гражданами республики Беларусь.
Читайте также: Tesla столкнулась с массовой отменой предварительных заказов
В Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп 20 июля около 10:40 произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в результате которого погибли десять человек, еще десятеро госпитализированы с разными травмами.
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