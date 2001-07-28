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Раздел: Авто  
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Патрульная полиция отчиталась об успехах операции "Перевозчик"

Патрульная полиция отчиталась об успехах операции "Перевозчик" К сожалению, игра еще не полностью готова.

В ходе проведения операции "Перевозчик" сотрудники патрульной полиции за пять дней проверили почти 12 тысяч транспортных средств и выявили более 2 тысяч нарушений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Среди прочего, 10 водителей управляли пассажирскими автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 июля.

Кроме того, среди проверенных автобусов 382 вышли на маршрут технически неисправными. 79 из них были переоборудованы с нарушением норм и стандартов безопасности.

В 463 случаях в салонах автобусов находилось больше пассажиров, чем предусмотрено. 113 водителей управляли транспортными средствами без необходимых документов. 139 автобусов не прошли технический контроль.

Патрульные составили 2100 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 44 протокола по ст. 164 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности).

Операция "Перевозчик" стартовала в Украине в минувшие выходные. Поводом для нее стала серия резонансных смертельных ДТП с участием общественного транспорта.

20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от пгт. Кривое Озеро произошло столкновение микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Все они являются гражданами республики Беларусь.

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В Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп 20 июля около 10:40 произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в результате которого погибли десять человек, еще десятеро госпитализированы с разными травмами.
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 Теги: перевозчик, транспорт

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Сегодня, 03:52 » Автор: Евгений Шевченко
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