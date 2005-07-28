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Раздел: Авто  
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В Сети показали прототип суперкара ЗАЗ, который так и не был выпущен

В Сети показали прототип суперкара ЗАЗ, который так и не был выпущен Эту машину собирались выпустить уже после развала СССР.

Украинский автопром сейчас переживает далеко не лучшие времена. Уже после распада СССР автомобилестроения в стране серьезно пошло на убыль, а нынешняя власть и вовсе поставила крест на этой отрасли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.

А когда-то ЗАЗ планировал выпускать в люксовой версии легендарный «Запорожец».

В Сети появились фотографии прототипа легендарного «Запорожца», который конструкторы планировали выпускать в элитной версии.

Именно так мог выглядеть 968-й «Запорожец», созданный по законам люксового купе.

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Но к сожалению этот автомобиль так никогда и не был выпущен.

В Сети показали прототип суперкара ЗАЗ, который так и не был выпущен
В Сети показали прототип суперкара ЗАЗ, который так и не был выпущен
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 Теги: Запорожец, суперкар

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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