В Сети показали прототип суперкара ЗАЗ, который так и не был выпущен

Эту машину собирались выпустить уже после развала СССР.



Украинский автопром сейчас переживает далеко не лучшие времена. Уже после распада СССР автомобилестроения в стране серьезно пошло на убыль, а нынешняя власть и вовсе поставила крест на этой отрасли, сообщает



А когда-то ЗАЗ планировал выпускать в люксовой версии легендарный «Запорожец».



В Сети появились фотографии прототипа легендарного «Запорожца», который конструкторы планировали выпускать в элитной версии.



Именно так мог выглядеть 968-й «Запорожец», созданный по законам люксового купе.



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Но к сожалению этот автомобиль так никогда и не был выпущен.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский автопром сейчас переживает далеко не лучшие времена. Уже после распада СССР автомобилестроения в стране серьезно пошло на убыль, а нынешняя власть и вовсе поставила крест на этой отрасли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK А когда-то ЗАЗ планировал выпускать в люксовой версии легендарный «Запорожец».В Сети появились фотографии прототипа легендарного «Запорожца», который конструкторы планировали выпускать в элитной версии.Именно так мог выглядеть 968-й «Запорожец», созданный по законам люксового купе.Но к сожалению этот автомобиль так никогда и не был выпущен.



