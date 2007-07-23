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Раздел: Авто  
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Представители Mercedes рассказали, каким будет новый A-Class

Представители Mercedes рассказали, каким будет новый A-Class Автомобиль поступит в продажу уже в этом году.

Компания Mercedes-Benz обнародовала первые тизеры седана A-Class для европейского рынка. По данным пресс-службы марки, эта машина будет иметь один из самых маленьких для серийных авто коэффициент сопротивления – 0.22, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

В основу седана легла модульная платформа MFA. Внешне новинка похожа на дебютировавший ранее одноимённый хэтчбек. Четырёхдверный Mercedes-Benz A-Class отличается новым спойлером и активными «жалюзи», позволяющие при необходимости улучшить охлаждение мотора.

В салоне разместилась передовая система мультимедиа MBUX, которая заменит старую Comand. Искусственный интеллект способен к самообучению и со временем распознаёт самые непростые команды.

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У европейских дилеров новый седан Mercedes-Benz A-Class появится до конца текущего года. Новинка будет сходить с конвейера на предприятии в немецком Раштатте, а также на заводе в Агуаскальентесе, Мексика.
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 Теги: A-Class, Mercedes-Benz

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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