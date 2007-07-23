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Раздел: Авто  
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Фотошпионы "засекли" SsangYong Turismo

Фотошпионы "засекли" SsangYong Turismo Южнокорейская компания SsangYong начала дорожные испытания обновленного SsangYong Turismo, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, появившиеся в Интернете.

Длина SsangYong Turismo составляет более 5 метров, а колесная база – 3 метра. Объем багажного отделения составляет 875 литров. Если же сложить третий ряд сидений, то тогда объем багажника увеличится до огромные 3,146 литров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

SsangYong Turismo EX – комплектация начального уровня, — имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач от Mercedes-Benz. Эта коробка передач очень подходит для данной модели.

Под капотом у SsangYong Turismo EX находится 2,2 л дизельный двигатель Mercedes-Benz.

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SsangYong Turismo в базовой комплектации стоит в Великобритании от 20 465 фунтов стерлингов. Комплектация EX стоит от 26 995 евро.
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 Теги: SsangYong Turismo, тесты, фото

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Сегодня, 09:33 » Автор: Алена Шимко
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