Фотошпионы "засекли" SsangYong Turismo

Длина SsangYong Turismo составляет более 5 метров, а колесная база – 3 метра. Объем багажного отделения составляет 875 литров. Если же сложить третий ряд сидений, то тогда объем багажника увеличится до огромные 3,146 литров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews SsangYong Turismo EX – комплектация начального уровня, — имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач от Mercedes-Benz. Эта коробка передач очень подходит для данной модели.Под капотом у SsangYong Turismo EX находится 2,2 л дизельный двигатель Mercedes-Benz.SsangYong Turismo в базовой комплектации стоит в Великобритании от 20 465 фунтов стерлингов. Комплектация EX стоит от 26 995 евро.