Раздел: Авто
Kia заявила о запуске продаж Stinger в Украине
В Kia заявили о запуске продаж фастбэк-седанов Stinger в нашей стране.
Самая резвая модель в истории корейской компании способна пересечь отметку в сотню км всего за 4,9 секунд. Совсем скоро украинцы смогут оценить новинку. Презентация новинки состоялась еще в 2017 году. Тогда разработчики представили ее, как самый быстрый автомобиль из всего модельного ряда. Kia Motors Corporation заявила, что Stinger менее чем за 5 секунд развивает скорость до 100 км в час, разгоняясь максимально до 270 км/ч. Также машина порадует просторным салоном, который позволит удобно разместиться 4 пассажирам. Стильный экстерьер автомобиля – это заслуга дизайнерской студии Kia, расположенной во Франкфурте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Проектом руководил главный дизайнер фирмы Грегори Гийом. Разработкой ходовой системы занимался Альберт Бирманн, который до недавнего времени руководил инженерным департаментом BMW. Kia Stinger является воплощением современного транспорта, который удивляет не только мощностью или маневренностью, но и удобством для водителя с пассажирами. Эта машина создана не для треков, где ставят рекорды, а для жизни в большом городе, где ценят скорость и комфорт. Внешне этот седан больше напоминает фастбэк. Он достаточно длинный (483 см) и динамичный. Рельефные линии на боковых участках, короткий передний свес и удлиненный капот придают ему спортивный вид.
Не менее эффектно выглядит стремительная крыша. Колесная база автомобиля имеет длину 295 см при ширине в 187 см. Разработчикам удалось создать просторный автомобиль, который свободно чувствует себя в дороге на высокой скорости. Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Целый месяц конструкторы разрабатывали оптимальную форму капота и переднюю часть авто. Передние колесные арки оснастили «жабрами», которые не только стильно выглядят, но положительно влияют на аэродинамику, снижая турбулентность от потоков воздуха. Заднюю часть сделали несколько уже, что улучшило обтекаемость кузова. Снизить сопротивление воздуха также помогают панели, которые находятся под кузовом. Они направляют потоки воздуха на диффузор.
Важную роль играет задний спойлер, который прозвали «утиным хвостом». Он обеспечивает нормальную загрузку задней оси, при этом снижая подъемную силу. Kia Stinger оснастили наиболее современным шасси и подвеской. Инженерам поставили задачу создать подвеску, которая бы сочетала в себе максимальную управляемость, комфорт и выносливость в любых условиях. В результате мы получили скоростной автомобиль для путешествий, который свободно чувствует себя на городских и загородных дорогах.
Для нового фастбэк-седана инженеры создали два типа подвески, в основу которых положена система направляющих MacPherson и многорычажную конструкцию. Модели в базовой комплектации получили классические амортизаторы. Авто других классов оборудовали адаптивной подвеской с электронно-управляемыми амортизаторами. Они адаптируются к скорости хода, реагируют на повороты рулевого колеса, а также и силу нажатия педалей тормоза и газа. Управление рулевым колесом улучшили благодаря современному электроусилителю, который работает в городском и спортивном режимах. Так водитель может настраивать уровень усилия, оптимальный для себя. Kia Stinger в ТОПовой комплектации имеет 6-цилиндровый мотор, мощностью 370 л. с. и объемом 3,3 литра. Именно эта модель может разогнаться до сотни менее чем за 5 секунд. Неудивительно, что для столь быстрой модели разработчики создали надежные тормоза.
Тормоза для скоростной новинки разрабатывали совместно с итальянской компанией Brembo, специализирующейся на создании современных тормозных систем. Автомобиль оборудовали вентилируемыми тормозными дисками (18") и надежными производительными суппортами. Систему торможения тестировали в очень экстремальных условиях: на немецком треке «Нюрбургринг» и опасной горной дороге Гроссглокнер, проходящей у самой высокой горы Австралии. Украинским поклонникам бренда предложат модели в двух комплектациях: шестицилиндровый двигатель, объемом 3,3 л., упомянутый выше, а также турбодвигатель, объемом 2 литра с мощностью 247 л. с.
Также можно выбрать полный или задний привод. Состоянием на 2018 год для Украины корейская автокомпания предложила квоту лишь на 10 моделей. Владельцы получат эксклюзивные автомобили, которые не останутся незаметными в стремительном дорожном движении. Стоимость самых быстрых авто в истории начинается с 43 тысяч долларов. Украинским поклонникам бренда предложат модели в двух комплектациях: шестицилиндровый двигатель, объемом 3,3 л., упомянутый выше, а также турбодвигатель, объемом 2 литра с мощностью 247 л. с. Также можно выбрать полный или задний привод. Состоянием на 2018 год для Украины корейская автокомпания предложила квоту лишь на 10 моделей. Владельцы получат эксклюзивные автомобили, которые не останутся незаметными в стремительном дорожном движении.
Читайте также: В Киеве презентовали Kia Stinger
Стоимость самых быстрых авто в истории начинается с 43 тысяч долларов.
Самая резвая модель в истории корейской компании способна пересечь отметку в сотню км всего за 4,9 секунд. Совсем скоро украинцы смогут оценить новинку. Презентация новинки состоялась еще в 2017 году. Тогда разработчики представили ее, как самый быстрый автомобиль из всего модельного ряда. Kia Motors Corporation заявила, что Stinger менее чем за 5 секунд развивает скорость до 100 км в час, разгоняясь максимально до 270 км/ч. Также машина порадует просторным салоном, который позволит удобно разместиться 4 пассажирам. Стильный экстерьер автомобиля – это заслуга дизайнерской студии Kia, расположенной во Франкфурте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Проектом руководил главный дизайнер фирмы Грегори Гийом. Разработкой ходовой системы занимался Альберт Бирманн, который до недавнего времени руководил инженерным департаментом BMW. Kia Stinger является воплощением современного транспорта, который удивляет не только мощностью или маневренностью, но и удобством для водителя с пассажирами. Эта машина создана не для треков, где ставят рекорды, а для жизни в большом городе, где ценят скорость и комфорт. Внешне этот седан больше напоминает фастбэк. Он достаточно длинный (483 см) и динамичный. Рельефные линии на боковых участках, короткий передний свес и удлиненный капот придают ему спортивный вид.
Не менее эффектно выглядит стремительная крыша. Колесная база автомобиля имеет длину 295 см при ширине в 187 см. Разработчикам удалось создать просторный автомобиль, который свободно чувствует себя в дороге на высокой скорости. Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Целый месяц конструкторы разрабатывали оптимальную форму капота и переднюю часть авто. Передние колесные арки оснастили «жабрами», которые не только стильно выглядят, но положительно влияют на аэродинамику, снижая турбулентность от потоков воздуха. Заднюю часть сделали несколько уже, что улучшило обтекаемость кузова. Снизить сопротивление воздуха также помогают панели, которые находятся под кузовом. Они направляют потоки воздуха на диффузор.
Важную роль играет задний спойлер, который прозвали «утиным хвостом». Он обеспечивает нормальную загрузку задней оси, при этом снижая подъемную силу. Kia Stinger оснастили наиболее современным шасси и подвеской. Инженерам поставили задачу создать подвеску, которая бы сочетала в себе максимальную управляемость, комфорт и выносливость в любых условиях. В результате мы получили скоростной автомобиль для путешествий, который свободно чувствует себя на городских и загородных дорогах.
Для нового фастбэк-седана инженеры создали два типа подвески, в основу которых положена система направляющих MacPherson и многорычажную конструкцию. Модели в базовой комплектации получили классические амортизаторы. Авто других классов оборудовали адаптивной подвеской с электронно-управляемыми амортизаторами. Они адаптируются к скорости хода, реагируют на повороты рулевого колеса, а также и силу нажатия педалей тормоза и газа. Управление рулевым колесом улучшили благодаря современному электроусилителю, который работает в городском и спортивном режимах. Так водитель может настраивать уровень усилия, оптимальный для себя. Kia Stinger в ТОПовой комплектации имеет 6-цилиндровый мотор, мощностью 370 л. с. и объемом 3,3 литра. Именно эта модель может разогнаться до сотни менее чем за 5 секунд. Неудивительно, что для столь быстрой модели разработчики создали надежные тормоза.
Тормоза для скоростной новинки разрабатывали совместно с итальянской компанией Brembo, специализирующейся на создании современных тормозных систем. Автомобиль оборудовали вентилируемыми тормозными дисками (18") и надежными производительными суппортами. Систему торможения тестировали в очень экстремальных условиях: на немецком треке «Нюрбургринг» и опасной горной дороге Гроссглокнер, проходящей у самой высокой горы Австралии. Украинским поклонникам бренда предложат модели в двух комплектациях: шестицилиндровый двигатель, объемом 3,3 л., упомянутый выше, а также турбодвигатель, объемом 2 литра с мощностью 247 л. с.
Также можно выбрать полный или задний привод. Состоянием на 2018 год для Украины корейская автокомпания предложила квоту лишь на 10 моделей. Владельцы получат эксклюзивные автомобили, которые не останутся незаметными в стремительном дорожном движении. Стоимость самых быстрых авто в истории начинается с 43 тысяч долларов. Украинским поклонникам бренда предложат модели в двух комплектациях: шестицилиндровый двигатель, объемом 3,3 л., упомянутый выше, а также турбодвигатель, объемом 2 литра с мощностью 247 л. с. Также можно выбрать полный или задний привод. Состоянием на 2018 год для Украины корейская автокомпания предложила квоту лишь на 10 моделей. Владельцы получат эксклюзивные автомобили, которые не останутся незаметными в стремительном дорожном движении.
Читайте также: В Киеве презентовали Kia Stinger
Стоимость самых быстрых авто в истории начинается с 43 тысяч долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
651
0
Также советуем посмотреть
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
Оставьте свой комментарий