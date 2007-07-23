Раздел: Авто
Audi RS6 сделают легче и мощнее
Суперуниверсал Audi RS6 нового поколения будет легче и мощнее предшественника.
По данным издания Autocar, модель получит тот же агрегат, что устанавливается на Porsche Panamera Turbo и Lamborghini Urus, отдача которого составит около 605 лошадиных сил, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Сейчас столько выдает RS6 в модификации Performance. Новый Audi RS6 построят на модульной платформе MLB Evo. Это позволит на 80 килограммов снизить массу машины, а также улучшить динамические характеристики. Предположительно, универсал, который дебютирует в следующем году, окажется на 0,1 секунды быстрее текущего RS6 Avant Performance (3,7 секунды до «сотни»), а его максимальная скорость составит 310 километров в час.
Под капотом Audi RS6 нового поколения установят 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью около 605 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Сочетаться агрегат будет с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода quattro на основе дифференциала Torsen. Самая мощная Audi RS6, получившая названием Nogaro Edition, построена в сотрудничестве с ателье ABT Sportsline. Тираж модели составит 150 экземпляров.
Универсал оснащен двигателем 4.0 V8, отдача которого доведена до 705 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Читайте также: Компания Audi начала тестирование "заряженного" A5
Максимальная скорость Audi RS6 Nogaro составляет 320 километров в час.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
115
0
Также советуем посмотреть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
Оставьте свой комментарий