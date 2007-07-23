» » Audi RS6 сделают легче и мощнее
Раздел: Авто  
0

Audi RS6 сделают легче и мощнее

Audi RS6 сделают легче и мощнее
Суперуниверсал Audi RS6 нового поколения будет легче и мощнее предшественника.

По данным издания Autocar, модель получит тот же агрегат, что устанавливается на Porsche Panamera Turbo и Lamborghini Urus, отдача которого составит около 605 лошадиных сил, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Сейчас столько выдает RS6 в модификации Performance. Новый Audi RS6 построят на модульной платформе MLB Evo. Это позволит на 80 килограммов снизить массу машины, а также улучшить динамические характеристики. Предположительно, универсал, который дебютирует в следующем году, окажется на 0,1 секунды быстрее текущего RS6 Avant Performance (3,7 секунды до «сотни»), а его максимальная скорость составит 310 километров в час.

Под капотом Audi RS6 нового поколения установят 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью около 605 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Сочетаться агрегат будет с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода quattro на основе дифференциала Torsen. Самая мощная Audi RS6, получившая названием Nogaro Edition, построена в сотрудничестве с ателье ABT Sportsline. Тираж модели составит 150 экземпляров.

Универсал оснащен двигателем 4.0 V8, отдача которого доведена до 705 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.

Читайте также: Компания Audi начала тестирование "заряженного" A5
Максимальная скорость Audi RS6 Nogaro составляет 320 километров в час.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi RS6, мотор, новое поколение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:48 » Автор: Алена Шимко
     115
     0

Похожие новости по теме

Audi RS6 Audi RS6 "оснастили" двигателем от Lamborghini Urus

Суперуниверсал Audi RS6 нового поколения будет легче и мощнее предшественника.

В Германии создают 1000-сильный электрический Audi RS6 В Германии создают 1000-сильный электрический Audi RS6

Немецкое ателье ABT Sportsline опубликовало на своей странице в Facebook тизер нового суперуниверсала Audi RS6.

Audi рассказала о новом RS7 Audi рассказала о новом RS7

Audi RS7 Sportback нового поколения укомплектуют гибридной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил.

Audi скрестит универсал и вседорожник Audi скрестит универсал и вседорожник

Новинка будет построена на основе двух различных моделей.

«Заряженные» Audi RS 6 и RS 7 стали еще мощнее и быстрее «Заряженные» Audi RS 6 и RS 7 стали еще мощнее и быстрее

С нуля до «сотни» обе модели ускоряются за 3,7 секунды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх