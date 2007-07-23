Раздел: Авто
Рассекречены характеристики обновленного Porsche Macan
Все моторы теперь оснащаются сажевыми фильтрами.
Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Как и в случае с флагманским Porsche Cayenne, немецкий производитель прекратил оснащать вседорожник моторами на тяжелом топливе (не забыв уточнить, что эта мера может оказаться временной). Правда, в качестве компенсации, несколько подвысил отдачу бензиновых силовых установок.
Как сообщает немецкое издание Motor1 со ссылкой на официальных представителей Porsche, базовым мотором для Macan станет двухлитровый турбированный двигатель. Для рынка Китая его отдача составит 252 л.с., а вот в Европе мотор под давлением экологов дефорсируют до 245 л.с. Таким образом, базовая модификация несколько потеряет в мощности по сравнению с дорестайлинговой.
А вот версия Macan S, наоборот, прибавит. Если сейчас она располагает 340 л.с., то после обновления такой Macan получит уже 354-сильный двигатель. К слову, модификация Macan GTS оснащается 360-сильным мотором, и разрыв между двумя версиями, таким образом, становится чисто номинальным, но не исключено, что Porsche придумает для Macan GTS серию индивидуальных доработок.
Наконец, самый мощный из семейства Macan Turbo получит уже ставший знаменитым 2,9-литровый шестицилиндровый мотор — и 440 полновесных "лошадей" вместе с ним. Этот двигатель придет на смену нынешнему 3,6-литровому агрегату мощностью 400 л.с. и, как ожидается, станет не только мощнее, но и экономичнее.
Читайте также: Обновленный кроссовер Porsche Macan заметили без камуфляжа
В Porsche заявили также, что все моторы теперь оснащаются сажевыми фильтрами и упомянули об отсутствии планов по оснащению нынешнего Macan гибридной силовой установкой. Впрочем, вполне возможно, что кроссовер будет электрифицирован в ходе смены поколений.
Компания Porsche, представившая на днях в Шанхае вседорожник Macan, переживший рестайлинг, обошла стороной характеристики его двигателей. Однако, сознательно допустила утечку информации, из которой стало ясно, что Macan будет мощнее, но лишится дизелей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Как и в случае с флагманским Porsche Cayenne, немецкий производитель прекратил оснащать вседорожник моторами на тяжелом топливе (не забыв уточнить, что эта мера может оказаться временной). Правда, в качестве компенсации, несколько подвысил отдачу бензиновых силовых установок.
Как сообщает немецкое издание Motor1 со ссылкой на официальных представителей Porsche, базовым мотором для Macan станет двухлитровый турбированный двигатель. Для рынка Китая его отдача составит 252 л.с., а вот в Европе мотор под давлением экологов дефорсируют до 245 л.с. Таким образом, базовая модификация несколько потеряет в мощности по сравнению с дорестайлинговой.
А вот версия Macan S, наоборот, прибавит. Если сейчас она располагает 340 л.с., то после обновления такой Macan получит уже 354-сильный двигатель. К слову, модификация Macan GTS оснащается 360-сильным мотором, и разрыв между двумя версиями, таким образом, становится чисто номинальным, но не исключено, что Porsche придумает для Macan GTS серию индивидуальных доработок.
Наконец, самый мощный из семейства Macan Turbo получит уже ставший знаменитым 2,9-литровый шестицилиндровый мотор — и 440 полновесных "лошадей" вместе с ним. Этот двигатель придет на смену нынешнему 3,6-литровому агрегату мощностью 400 л.с. и, как ожидается, станет не только мощнее, но и экономичнее.
Читайте также: Обновленный кроссовер Porsche Macan заметили без камуфляжа
В Porsche заявили также, что все моторы теперь оснащаются сажевыми фильтрами и упомянули об отсутствии планов по оснащению нынешнего Macan гибридной силовой установкой. Впрочем, вполне возможно, что кроссовер будет электрифицирован в ходе смены поколений.
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