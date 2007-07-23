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Раздел: Авто  
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Суперкар Pagani станет самым дорогим авто в мире

Суперкар Pagani станет самым дорогим авто в миреСуперкар оснащен 6-литровым V12 с двойным турбонаддувом.

Как сообщил глава марки Pagani Горацио Пагани в интервью Top Gear, новый эксклюзивный суперкар компании обойдется будущим хозяевам в 15 миллионов евро.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.

Интересно, что модель Pagani Zonda HP Barchetta дороже, чем Rolls-Royce Sweptail, выполненный в единичном экземпляре стоимостью 11,2 миллиона евро.
Правда, Barchetta также окажется сверхэксклюзивным авто. Планируется выпустить всего три экземпляра, причем одним из них владеет сам Горацио Пагани.

От обычной Zonda версия HP Barchetta отличается отсутствием крыши, срезанной передней стойкой и углепластиковой аэродинамической накладкой на задних колесах.

Суперкар оснащен 6-литровым V12 с двойным турбонаддувом мощностью 800 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Pagani Zonda выпускалась с 1999 по 2011 год, однако уже после завершения производства авто производитель выпустил несколько эксклюзивных модификаций по заказам клиентов. Одной из таких стала Pagani Zonda No.33, собранная для одного из российских клиентов.
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 Теги: Суперкар Pagani, стоимость

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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