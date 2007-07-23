» » Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»
Раздел: Авто  
0

Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»

Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»Glickenhaus намерен выпустить 25 дорожных версий.

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) опубликовала первые изображения спортпрототипа, на котором планирует выступить в марафоне «24 часа Ле-Мана». Концепт под названием SCG 007 LMP1 будет соответствовать регламенту WEC на 2020 год, а его стоимость, в серийной спецификации, составит около одного миллиона долларов (63 миллиона рублей по текущему курсу).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

О технических деталей о суперкаре не сообщается. Однако известно, что Glickenhaus намерен выпустить 25 дорожных версий и одну гоночную. Средства от их продажи пойдут на финансирование ле-мановской программы компании. В заявлении, опубликованном на странице фирмы в Facebook, исполнительный директор Джеймс Гликенхаус сообщил, что хочет на SCG 007 LMP1 финишировать первым в общем зачете.

Ранее SCG опубликовала изображения еще одной новой модели — ретроспорткара, выполненного в стилистике классического Ferrari 250. О нем также нет никакой информации, кроме названия — SCG 006 Glickenhaus Spyder.

Читайте также: Редкий дорожный спортпрототип Mercedes-Benz продадут с молотка

Помимо этих моделей, в линейке SCG есть суперкар SCG 003, среднемоторный 004S c пятилитровым твин-турбо мотором и внедорожник SCG 005. На последнем Гликенхаус планировал совершить трансконтинентальное путешествие по маршруту Нью-Йорк-Париж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Glickenhaus, Ле-Ман, спортпрототип

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
     170
     0

Похожие новости по теме

Редкий дорожный спортпрототип Mercedes-Benz продадут с молотка Редкий дорожный спортпрототип Mercedes-Benz продадут с молотка

На продажу выставили один из самых дорогих AMG.

SCG выпустит новый ретро-автомобиль: известны детали SCG выпустит новый ретро-автомобиль: известны детали

Спорткар выглядит впечатляюще.

Mercedes-Benz планирует выпустить кабриолет G-Class Mercedes-Benz планирует выпустить кабриолет G-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер внедорожника G-Class 4×4² в кузове "кабриролет".

Audi планирует выпускать велосипеды по 20 тыс. долларов Audi планирует выпускать велосипеды по 20 тыс. долларов

Компания Audi планирует выпустить велосипед, каркас которого весит 790 грамм.

Назван самый быстрый в мире суперкар Назван самый быстрый в мире суперкар

Мировой рекорд скорости побит Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх