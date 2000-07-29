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Раздел: Авто  
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Названы самые доступные дизельные авто

Названы самые доступные дизельные авто Специалисты составили рейтинг из четырех машин.

В наше время при слове «дизель» невольно вспоминаешь «дизельный скандал», отголоски которого слышны еще с 2015 года. Поэтому в Европе спрос на автомобили с этим топливом постепенно снижается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Итак, представляем четырех доступных автомобилей на дизельном топливе.

На первое место авторы рейтинга поставили Renault Duster.

Этот популярный кроссовер имеет в моторном отсеке полторалитровый турбодизель с отдачей 109 л.с. В движение его приводит 6-ступенчанчатая МКПП. Привод – полный. За такую сумму неплохой вариант, да вот только опционально машина подкачала.

В оснащении француза отсутствует кондиционер и противотуманные фары, подушка безопасности только одна (для водителя). Также имеется антиблокировочная система и система, распределяющая тормозные усилия. Ну и, пожалуй, все.

На второй строчке разместился Citroen C4.

У этой четырхдверки под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 115 л.с. Расход топлива на 100 км хода около 5 литров. Однако в большинстве случаев, реальный расход выше на литр или полтора. В отличие от бедного на оснащение Duster, С4 уже имеет и охлаждающую установку, и набор подушек безопасности, и комплект вспомогательных систем вроде тех же ABS и контроля тяги.

Третья позиция отдана Peugeot 408.

Седан комплектуется таким же, как у предыдущей модели двигателем мощностью 115 л.с. С ним работает 6-диапазонная механическая КП. Расход топлива в смешанном цикде также аналогичен Citroen C4. В соответствии с более высокой ценовой политикой опций у французского авто побольше.

В наличии, кроме кондиционера и полного комплекта подушек безопасности для передних мест, имеется подогрев передних кресел, помощник при резком торможении, антипробуксовочная система, ABS, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемая рулевая колонка и многое-многое другое.

И закрывает рейтинг - Citroen C3 Aircross.

Компакт-кросс оснащается 1,6-литровым мотором Hdi-серии. Выдающий мощность 92 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Комплектуется он с 5-ступенчатой «механикой». Расход топлива меньше, чем у предыдущих представителей – всего 4,3 литра на 100 км хода.

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В стандартном оснащении автомобиль порадует системами безопасности, боковые и фронтальные подушки, ESP, противобуксовочной системой.
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 Теги: автомобили, дизель

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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