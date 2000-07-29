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Раздел: Авто  
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Уникальный суперкар Шумахера уйдет с молотка

Уникальный суперкар Шумахера уйдет с молотка Автомобиль уже пытались продать пять лет назад.

На продажу выставлен суперкар Ferrari Enzo Михаэля Шумахера. Цена Феррари не называется, но, скорее всего, она превысит миллион долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Это уже вторая попытка продать Ferrari Шумахера, в 2013 покупателей не нашлось. Пробег автомобиля составляет 8363 км и знаменитый гонщик ездил на нем преимущественно по Швейцарии.

Купе Феррари Энцо выпускали с 2002 по 2004 год и всего собрали лишь 399 машин. Суперкар оснащен шестилитровым 650-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и достичь 350 км/ч.

Автомобиль Шумахера несколько отличается от стандартного Ferrari Enzo. Его салон обшит особой кожей Cuoio, а на сиденьях и порогах изображены логотипы Шумахера. Внутренняя сторона капота двигателя украшена автографами руководства Феррари.

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Комплектацию Ferrari Enzo расширили электростеклоподъемники и аудиосистема Bose. Также предусмотрены эксклюзивные титановые колесные диски и красные тормозные суппорты.

Уникальный суперкар Шумахера уйдет с молотка
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 Теги: Ferrari, Шумахер

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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