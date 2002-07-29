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Раздел: Авто  
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Range Rover представил обновленную модель

Range Rover представил обновленную модель Кроссовер также обзаведется гибридной версией.

Недавно британцы провели премьеру своего нового Range Rover образца 2019. Этот внедорожник до конца лета уже появится в продаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Обновленный британец оснащен дизелем, который сочетается с коробкой-автоматом. Также на рынке появится и гибридный внедорожник, который проедет 50 километров на аккумуляторах, которые можно заряжать от бытовой розетки.

Престижный кроссовер имеет в оборудовании продвинутый круиз с умной опцией Stop&Go. Теперь круиз может остановить внедорожник при угрозе ДТП, а потом вновь начать движение.

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Также имеется электронный помощник, который контролирует разметку и дистанцию до другого автомобиля.
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 Теги: Range Rover, обновление

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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