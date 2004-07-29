Раздел: Авто
Стало известно, как будет выглядеть новый Porsche 911 GTS
Официальная премьера автомобиля состоится в конце года.
На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии обновленного немецкого спорткара Porsche 911, премьера которого пройдет в конце 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Существует вероятность, что подкапотное пространство Porsche 911 GTS будет занимать производительный мотор от Porsche Carrera S, но его мощность пока засекречена.
При просмотре обнародованных фото можно увидеть, что новинка обзавелась гигантскими тормозными механизмами и более агрессивным обвесом кузова.
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Также модель получит несколько стандартных элементов подвески, среди которых адаптивные амортизаторы и пакет Sport Chrono. На рынке новый Porsche 911 появится в начале следующего года.
На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии обновленного немецкого спорткара Porsche 911, премьера которого пройдет в конце 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Существует вероятность, что подкапотное пространство Porsche 911 GTS будет занимать производительный мотор от Porsche Carrera S, но его мощность пока засекречена.
При просмотре обнародованных фото можно увидеть, что новинка обзавелась гигантскими тормозными механизмами и более агрессивным обвесом кузова.
Читайте также: Уникальный суперкар Шумахера уйдет с молотка
Также модель получит несколько стандартных элементов подвески, среди которых адаптивные амортизаторы и пакет Sport Chrono. На рынке новый Porsche 911 появится в начале следующего года.
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