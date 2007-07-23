Раздел: Авто
В США представят новый автомобильный бренд
Первая модель Gyon будет электрической.
Первый электрокар новой китайской премиальной марки Gyon дебютирует 8 августа на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Заявленный запас хода электрокара — 500 – 700 км, время ускорения с места до первой «сотни» — 4.0 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Шоу-кар построен «на основе футуристических технологий для нового поколения глобальных клиентов». Свой первый электрокар премиум-сегмент китайцы обещают оснастить полностью контролируемой интеллектуальной операционной системой G-OS и «самым продвинутым автопилотом в мире» от Bosch.
Дизайн электрического «первенца» Gyon разработали специалисты калифорнийской компании Gaffoglio Family Metalcrafters, Inc. (GFMI), сотрудничавшей с Ford, Daimler, Aston Martin и другими известными автопроизводителями.
Инвестор проекта - фирма Sitech, на счету которой одна модель - электрический хэтчбек DEV 1, укомплектованный 75-сильной силовой установкой. Заявленный запас хода модели - 350 км. Продажи новинки компании планирует начать 1 августа текущего года на автошоу в Чэнду. Электрокар стоимостью от 100 тысяч юаней ($14 705) будет предлагаться в
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На мероприятии в Лос-Анджелесе Gyon представит стратегический план создания транспортной экосистемы.
Первый электрокар новой китайской премиальной марки Gyon дебютирует 8 августа на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Заявленный запас хода электрокара — 500 – 700 км, время ускорения с места до первой «сотни» — 4.0 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Шоу-кар построен «на основе футуристических технологий для нового поколения глобальных клиентов». Свой первый электрокар премиум-сегмент китайцы обещают оснастить полностью контролируемой интеллектуальной операционной системой G-OS и «самым продвинутым автопилотом в мире» от Bosch.
Дизайн электрического «первенца» Gyon разработали специалисты калифорнийской компании Gaffoglio Family Metalcrafters, Inc. (GFMI), сотрудничавшей с Ford, Daimler, Aston Martin и другими известными автопроизводителями.
Инвестор проекта - фирма Sitech, на счету которой одна модель - электрический хэтчбек DEV 1, укомплектованный 75-сильной силовой установкой. Заявленный запас хода модели - 350 км. Продажи новинки компании планирует начать 1 августа текущего года на автошоу в Чэнду. Электрокар стоимостью от 100 тысяч юаней ($14 705) будет предлагаться в
Читайте также: Стало известно, как будет выглядеть новый Porsche 911 GTS
На мероприятии в Лос-Анджелесе Gyon представит стратегический план создания транспортной экосистемы.
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