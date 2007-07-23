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Раздел: Авто  
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Honda выпускает обновленную Civic Type R

Honda выпускает обновленную Civic Type RМодернизированный седан Honda Civic Type R находится на стадии завершающих дорожных испытаний.

На попавших в сеть фотографиях видно, что камуфляжем покрыта только передняя часть автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Это значит, что преображение ожидает бампер, линию передних огней, а также решетку радиатора. Скорее всего, новинку внешне адаптируют под новые стандарты Honda.

По имеющимся данным, спортивная подвеска Civic Type R подверглась перенастройке. Это означает, что существенно улучшится управляемость автомобиля.

Внутри салона по сравнению с предыдущей модификацией модели изменений практически не наблюдается. Разве что можно выделить новый мультимедийный блок.

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Поколение Civic Type R образца 2019 года получит в свое распоряжение двигатель на два литра. Он будет способен развивать мощность в 320 лошадиных сил.

Honda выпускает обновленную Civic Type R
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 Теги: Honda, Civic Type R

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Сегодня, 12:12 » Автор: Татьяна Ларина
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