Раздел: Авто
Названы лучшие подержанные электромобили
Лучшим электрокаром, по мнению специалистов, является Renault Zoe.
Специалисты британского издания What Car составили рейтинг лучших электрокаров и гибридов, которые продаются на вторичном рынке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Десятую строку занял гибридный BMW i8, автомобиль может подзаряжаться от сети и использовать для движения исключительно электротягу. Машины возрастом в 3-4 года можно купить за 60-70 тысяч долларов. Девятое место принадлежит Audi A3 e-tron, который продается по цене от 20 тысяч долларов за трехлетний вариант. Купить Kia Soul EV с пробегом можно примерно за 25 тысяч долларов.
Гибрид Toyota Prius, расположившийся на седьмом месте, представлен на вторичном рынке в большом количестве вариантов, что позволит подобрать машину практически на любой кошелек. Шестым стал Nissan Leaf, но при покупке модели следует обращать внимание на состояние батареи, так как ее замена обойдется недешево.
На пятой позиции находится Opel Ampera с примерной стоимостью в 18-20 тысяч долларов. Четвертое место занимает Volkswagen Golf GTE, за такое авто нужно отдать более 20 тысяч долларов. Третья строка принадлежит Honda CR-Z, если остановить выбор на авто возрастом в восемь лет, то можно уложиться в 6-7 тысяч долларов.
Читайте также: Украинцы все чаще пересаживаются на электромобили
На второй ступени в рейтинге оказался BMW 330e, начальная цена за подержанное транспортное средство составляет 30 тысяч долларов. Лучшим электрокаром, по мнению специалистов, является Renault Zoe. Покупая данный автомобиль, следует учесть, что каждый месяц придется платить за аренду аккумулятора, который бесплатно заменят, если он станет плохо работать.
Специалисты британского издания What Car составили рейтинг лучших электрокаров и гибридов, которые продаются на вторичном рынке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Десятую строку занял гибридный BMW i8, автомобиль может подзаряжаться от сети и использовать для движения исключительно электротягу. Машины возрастом в 3-4 года можно купить за 60-70 тысяч долларов. Девятое место принадлежит Audi A3 e-tron, который продается по цене от 20 тысяч долларов за трехлетний вариант. Купить Kia Soul EV с пробегом можно примерно за 25 тысяч долларов.
Гибрид Toyota Prius, расположившийся на седьмом месте, представлен на вторичном рынке в большом количестве вариантов, что позволит подобрать машину практически на любой кошелек. Шестым стал Nissan Leaf, но при покупке модели следует обращать внимание на состояние батареи, так как ее замена обойдется недешево.
На пятой позиции находится Opel Ampera с примерной стоимостью в 18-20 тысяч долларов. Четвертое место занимает Volkswagen Golf GTE, за такое авто нужно отдать более 20 тысяч долларов. Третья строка принадлежит Honda CR-Z, если остановить выбор на авто возрастом в восемь лет, то можно уложиться в 6-7 тысяч долларов.
Читайте также: Украинцы все чаще пересаживаются на электромобили
На второй ступени в рейтинге оказался BMW 330e, начальная цена за подержанное транспортное средство составляет 30 тысяч долларов. Лучшим электрокаром, по мнению специалистов, является Renault Zoe. Покупая данный автомобиль, следует учесть, что каждый месяц придется платить за аренду аккумулятора, который бесплатно заменят, если он станет плохо работать.
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