Раздел: Авто
В Китае создали мощный электрический спорткар
Новый Qiantu K50 достигает 4634 мм в длину
С 8 августа в Китае стартуют продажи нового Qiantu K50. Это электрический спорткар с довольно высокой для Поднебесной стоимостью – 1 миллион юаней или 150 тыс. долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Китайский электромобиль впервые показали в виде концепта еще в 2016 году. Теперь же планируют собирать по несколько сотен автомобилей в год.
Новый Qiantu K50 достигает 4634 мм в длину, 2069 мм в ширину и 1253 мм в высоту при колесной базе в 2650 мм. Все кузовные панели выполнены из карбона, но несмотря на это, масса авто немаленькая – 1940 кг.
Салон электрокара отделан кожей и алькантарой. У автомобиля виртуальная панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа.
На каждой оси Qiantu K50 установлено по электромотору. Суммарно они развивают 380 л. с. и 580 Н∙м в обычном режиме и 435 л. с. и 680 Н∙м – в спортивном.
Читайте также: Китайцы представили мощный электрический спорткар
Китайский спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Запас хода составляет 380 км.
С 8 августа в Китае стартуют продажи нового Qiantu K50. Это электрический спорткар с довольно высокой для Поднебесной стоимостью – 1 миллион юаней или 150 тыс. долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Китайский электромобиль впервые показали в виде концепта еще в 2016 году. Теперь же планируют собирать по несколько сотен автомобилей в год.
Новый Qiantu K50 достигает 4634 мм в длину, 2069 мм в ширину и 1253 мм в высоту при колесной базе в 2650 мм. Все кузовные панели выполнены из карбона, но несмотря на это, масса авто немаленькая – 1940 кг.
Салон электрокара отделан кожей и алькантарой. У автомобиля виртуальная панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа.
На каждой оси Qiantu K50 установлено по электромотору. Суммарно они развивают 380 л. с. и 580 Н∙м в обычном режиме и 435 л. с. и 680 Н∙м – в спортивном.
Читайте также: Китайцы представили мощный электрический спорткар
Китайский спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Запас хода составляет 380 км.
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