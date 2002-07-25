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Раздел: Авто  
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В Китае создали мощный электрический спорткар

В Китае создали мощный электрический спорткарНовый Qiantu K50 достигает 4634 мм в длину

С 8 августа в Китае стартуют продажи нового Qiantu K50. Это электрический спорткар с довольно высокой для Поднебесной стоимостью – 1 миллион юаней или 150 тыс. долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Китайский электромобиль впервые показали в виде концепта еще в 2016 году. Теперь же планируют собирать по несколько сотен автомобилей в год.

Новый Qiantu K50 достигает 4634 мм в длину, 2069 мм в ширину и 1253 мм в высоту при колесной базе в 2650 мм. Все кузовные панели выполнены из карбона, но несмотря на это, масса авто немаленькая – 1940 кг.

Салон электрокара отделан кожей и алькантарой. У автомобиля виртуальная панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа.

На каждой оси Qiantu K50 установлено по электромотору. Суммарно они развивают 380 л. с. и 580 Н∙м в обычном режиме и 435 л. с. и 680 Н∙м – в спортивном.

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Китайский спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Запас хода составляет 380 км.

В Китае создали мощный электрический спорткар
В Китае создали мощный электрический спорткар
В Китае создали мощный электрический спорткар
В Китае создали мощный электрический спорткар
В Китае создали мощный электрический спорткар

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 Теги: спорткар, Китай

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Сегодня, 16:14 » Автор: Татьяна Ларина
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