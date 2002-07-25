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Раздел: Авто  
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Роскошный суперкар Pagani Zonda R стал мебелью

Роскошный суперкар Pagani Zonda R стал мебельюАргентинский гонщик сможет сидя на диване любоваться причудливыми деталями кузова роскошного автомобиля.

Сын миллиардера Пабло Перес Компанк из Аргентины решил превратить суперкар Pagani Zonda R в перегородку в гостиной в апартаментах в Майами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Известно, что гонщик Компанк неравнодушен к суперкарам Pagani. На его страничке в Инстаграме постоянно появляются фотографии с этими автомобилями, а вот сейчас он сделал Pagani Zonda R частью интерьера в своей квартире, площадь которой 390 м2.

Дизайнеры разработали особую распорку между потолком и полом для того чтобы сделать инсталляцию авто. Машина как бы повисла боком в воздухе.
Суперкар зафиксирован двумя металлическими пластинами, но конечно мы понимаем, что настоящий вес автомобиля эти пластины не выдержат, и поэтому его лишили технической начинки. То есть это скорее скульптура из кузовных деталей.

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Сколько пришлось заплатить Пересу за уникальную деталь интерьера, пока неизвестно. Можно предположить, что сумма была немаленькой, ведь для подъема машины на этаж потребовался подъемный кран, а также специалисты разбирали окно.
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 Теги: Pagani Zonda R, мебель

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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