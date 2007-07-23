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Раздел: Авто  
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Lamborghini установила новый рекорд Нюрбургринга для серийных машин

Lamborghini установила новый рекорд Нюрбургринга для серийных машинSVJ станет самой мощной и быстрой модификацией Авентадора.

Титул короля Нюрбургринга в последнее время разыгрывают между собой Porsche и Lamborghini. В сентябре прошлого года купе Porsche 911 GT2 RS проехало легендарную 20,6-километровую трассу за 6 мин 47,3 с, превзойдя предыдущий рекорд Lamborghini Huracan Performante — 6 мин 52,01 с. И вот, наконец, итальянцы ответили: Aventador SVJ показал на Северной петле 6 минут 44,97 с.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

К слову, это лучше, чем результат китайского электрического гиперкара Nio EP9 — 6 минут 45,9 с. Китайцы утверждают, что именно их машина самая быстрая из серийных на Нюрбургринге, вот только в продаже ее никто не видел… Что до Lamborghini Aventador SVJ, то его точно можно будет купить — официальная премьера состоится этим летом.

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SVJ станет самой мощной и быстрой модификацией Авентадора с уникальным аэродинамическим оперением, но технические характеристики пока держатся в секрете. По неофициальным сведениям, Aventador SVJ снабжен 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 770 л.с. — это на 20 л.с. больше, чем у двигателя модификации SV.
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 Теги: Lamborghini, Нюрбургринг

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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