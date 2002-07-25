Раздел: Авто
Аналитики составили рейтинг доступных дизельных автомобилей
Первое место отдано кроссоверу Renault Duster.
Аналитики составили рейтинг дизельных автомобилей, доступных для кошелька.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Многие вместо машин с бензиновым мотором предпочитают дизельный транспорт. У него есть ряд преимуществ, включая экономичность по топливу. Поэтому появился рейтинг относительно доступных машин с дизельной тягой.
Первое место отдано кроссоверу Renault Duster, цена которого не превышает миллиона рублей. На автомобиле установлен мотор в полтора литра и 109 лошадиных сил. Однако низкая цена обусловлена отсутствием большинства удобств: кондиционера, противотуманных фар и так далее.
Второе место отдано Citroen C4. Здесь уже есть кондиционер, подушки безопасности и вспомогательные опции.
В тройку также вошел Peugeot 408 с примерно такой же стоимостью. Двигатель на 1,6 литра и 115 лошадиных сил обеспечивает расход топлива из расчета пять литров на 100 километров.
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Замыкает рейтинг Citroen C3 Aircross. Расход топлива данного автомобиля составляет 4,3 литра на те же 100 километров.
Аналитики составили рейтинг дизельных автомобилей, доступных для кошелька.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Многие вместо машин с бензиновым мотором предпочитают дизельный транспорт. У него есть ряд преимуществ, включая экономичность по топливу. Поэтому появился рейтинг относительно доступных машин с дизельной тягой.
Первое место отдано кроссоверу Renault Duster, цена которого не превышает миллиона рублей. На автомобиле установлен мотор в полтора литра и 109 лошадиных сил. Однако низкая цена обусловлена отсутствием большинства удобств: кондиционера, противотуманных фар и так далее.
Второе место отдано Citroen C4. Здесь уже есть кондиционер, подушки безопасности и вспомогательные опции.
В тройку также вошел Peugeot 408 с примерно такой же стоимостью. Двигатель на 1,6 литра и 115 лошадиных сил обеспечивает расход топлива из расчета пять литров на 100 километров.
Читайте также: Аналитики составили рейтинг смартфонов с разными диагоналями
Замыкает рейтинг Citroen C3 Aircross. Расход топлива данного автомобиля составляет 4,3 литра на те же 100 километров.
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