» » Представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса
Раздел: Авто  
0

Представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса

Представлен короткий седан Mercedes-Benz A-классаПрофиль машины получился не очень гармоничным.

Автоконцерн Daimler показал европейскую версию седана Mercedes-Benz A-класса. Это не замена модели CLA, а более практичная альтернатива.

Об этом пишет Хроника.инфо.

В апреле на Пекинском автосалоне дебютировал китайский седан Mercedes-Benz A-класса с удлиненной до 2789 мм колесной базой. Из-за этой прибавки профиль машины получился не очень гармоничным, но для китайцев это не так уж важно, главное — простор.

Читайте также: Mercedes-Benz выпустит A-Class в кузове седан

Европейский седан имеет такую же, как у хэтчбека четвертого поколения, колесную базу, то есть 2729 мм, и места на заднем сиденье в нем, конечно, меньше, чем у китайской версии. Зато профиль красив, места над головой достаточно, а аэродинамика просто выдающаяся: сх = 0,22! Прочие подробности — в нашей галерее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz A, седан

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
     505
     0

Похожие новости по теме

Mercedes показал компактный седан на базе A-Class Mercedes показал компактный седан на базе A-Class

На Пекинском автосалоне дебютирует четырехдверная версия модели A-Class нового поколения.

Mercedes-Benz выпустит A-Class в кузове седан Mercedes-Benz выпустит A-Class в кузове седан

Цены пока не объявлены, но ожидается, что стартовать прайс для США будет с отметки в 30 тыс. долларов.

Mercedes-Benz презентовала супермощный седан Mercedes-Benz презентовала супермощный седан

На автовыставке в Лос-Анджелесе компания Mercedes-Benz провела официальную презентацию своего нового супермощного седана – AMG E63.

Mercedes-Benz показал профиль своего первого пикапа Mercedes-Benz показал профиль своего первого пикапа

Премьера концептуальной версии пикапа Mercedes-Benz состоится через неделю.

Mercedes-Benz показал «заряженную» версию E-Class Mercedes-Benz показал «заряженную» версию E-Class

Новый седан Mercedes-Benz E-класса получил AMG-модификацию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх